美總統大選倒數1年　民調顯示6關鍵州拜登輸5個

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拜登在30歲以下選民的領先只剩1個百分點，在拉美裔選民領先的優勢更降到只剩個位數，在都會區的領先幅度只是川普在農村地帶領先幅度的一半。雖然女性選民裡支持拜登仍較多，但男性對川普的支持率是對拜登的兩倍，一反2020年強力支持拜登的態勢。
向來是民主黨鐵票的非裔選民也有生鏽跡象。在6個關鍵州裡，川普在非裔選民獲22%的支持率，是共和黨在當代總統選舉層級裡從未到過的水平。值得關注的是，越是族群多元的關鍵州，拜登的支持度就越低。
這份民調顯示，拜登在內華達州、喬治亞州、亞利桑那州、密西根州和賓州落後共和黨籍前總統川普4到10個百分點之間，而這5個州，正是助拜登2020年擊敗川普的5個關鍵州；同屬關鍵州的威斯康辛，拜登支持率雖比川普高2個百分點，但幅度落在誤差範圍之內。
● 負面觀感 選民心中拜登與川普半斤八兩
在哥倫比亞廣播公司新聞網/輿觀（CBS News/YouGov）民調中，拜登以48%支持度落後川普的51%。
而在美國廣播公司新聞網/易普索（ABC News/Ipsos poll）民調中，選民對這兩人都有高度負面觀感，對川普達60%，對拜登也有50%。
另外，CBS和輿觀的民調中，認為國家情況「有點壞」或「非常壞」的美國成年人達73%；紐時/謝納學院民調中，認為國家走往錯誤方向的受訪者達2/3。
● 經濟問題選民青睞川普 墮胎議題選拜登
這3份民調都凸顯選民對經濟的憂心。ABC/易普索受訪者表示，對他們來說，通貨膨脹是重中之重，而35%受訪者認為共和黨在這方面表現較優，21%比較信任民主黨。
3份民調同時顯示出，在移民問題上川普和共和黨較受青睞；但在墮胎議題上，紐時/謝納學院民調則發現拜登仍被視為是較為可靠的人選。
在民主議題上，紐時/謝納學院民調受訪者之中，信任拜登的比信任川普的要多。
而年紀更成拜登最大致命傷。根據紐時/謝納學院民調，超過7成受訪者認為80歲的拜登當總統年紀實在太大；但77歲川普當總統，僅19%認為他過於年邁。
● 以色列造成加薩大量平民傷亡 拜登聲譽受創
3份民調都是在10月底、11月初進行，由於這段期間以色列和哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭，而美國的因應作為讓拜登面臨嚴峻批評。
華府5日有成千上萬民眾走上街頭，呼籲無情猛轟的以色列在加薩停火。
根據紐時/謝納學院民調，在以色列哈瑪斯衝突上，川普支持度比拜登高11個百分點；ABC/易普索民調中，以色列議題上，信任共和黨陣營的受訪者比青睞民主黨的高出7個百分點。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1121106