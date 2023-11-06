NBA／Wembanyama防守嚇阻力太強 暴龍球員一回合連投2記Airball
聖安東尼奧馬刺今（6）日雖以116:123在延長賽中不敵多倫多暴龍，不過當家球星Victor Wembanyama依舊展現了十足的防守嚇阻力，全場送出5記火鍋，還在同一回合讓對手投出2記「Airball」，連外線的飛行物體都躲不了他的一雙長臂。
記者黃建霖/綜合報導
此役Wembanyama全場16投7中，三分球7球2中，得到20分9籃板4助攻，還附帶5次阻攻，依舊打得十分全面，他普遍被外界認為是今年新人王的熱門人選。
本場比賽兩隊激戰到延長賽，Wembanyama在一個回合中發揮他在防守端的影響力，在輪轉守到外線的情況下，他先是封蓋干擾了Otto Porter Jr.的出手，讓對方投籃沒碰框，之後又用一對巨掌壓迫到Dennis Schroder，讓他又投出另一記「Airball」，擋下暴龍該回合的進攻。
Wembanyama身高226公分、臂展243.8公分，移動能力迅速，被外界喻為是「詹皇」LeBron James之後的又一位劃時代新星。從他開季的比賽內容來看，的確也不負此盛名。
雖然目前還很難看出他在進攻端能達到什麼樣的高度，但防守端在不受傷的情況下，絕對能作為一支球隊的基石，上限非常高。