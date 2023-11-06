證實徐春鶯是共產黨員？黃珊珊酸綠看不懂諷刺文「沒證據亂說話」
傳要入民眾黨不分區立委名單的中配徐春鶯5日舉行記者會表示，自己從未加入中國共產黨，並要民進黨總統參選人賴清德去調查，沒有證據要給她交代。賴清德競總發言人戴瑋姍表示，徐春鶯應該問柯文哲的總幹事黃珊珊，為何在臉書證實徐曾是共產黨黨員；黃珊珊晚間在臉書回應，發言人有閱讀障礙嗎？沒有證據亂說話，道歉認錯沒那麼難。
記者邱新博／台北報導
徐春鶯5日召開記者會說，自己從未加入中國共產黨，甚至連共青團都沒有加入過，「我是何德何能，驚動到副總統」，政治人物講話要有誠信。徐春鶯更要賴清德動用「國家機器」去調查她有沒有共產黨相關背景，若沒有的話，要賴清德給個交代。
戴瑋姍透過新聞稿回應表示，徐春鶯這個問題不應該問賴清德，而應該問柯文哲的總幹事黃珊珊，當時為何在臉書上證實徐本人曾是共產黨黨員。
戴瑋姍說，民眾黨一貫以來的作法，都是將自己的爭議推給別人解釋，這並非負責任作法，「徐春鶯自身也被爆出扮紅衛兵又歌頌毛澤東，柯文哲是不是應該要給台灣社會一個交代？」
而黃珊珊晚間在臉書發文說，原來賴副總統看不懂諷刺文，「那發言人也是有閱讀障礙嗎？沒有證據亂說話，道歉認錯沒那麼難」。
黃珊珊相隔14小時則又再度發文分享媒體報導跨國同婚遭阻表示說，「跨國同婚合法，只缺中國大陸?婚姻平權應該不分區域或性別，意識型態更不該影響人民的基本權利。」