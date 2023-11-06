侯友宜拋體育政見！提2038亞運在台灣、國民運動中心每週免費一次

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侯友宜在會後提出5項體育政見，包含爭取2038亞運在台灣、打造國家運動科學中心2.0，啟動運動產業升級與全球化、增設國民運動中心，至少每30萬人就要有一所、發行「運動好點APP」、國民運動中心每人每週間免費運動一次，提升規律運動人口。
侯友宜提及，今年杭州亞運，台灣選手都有很好的表現，因此提議全力爭取2038年台灣爭取舉辦亞運，台灣從中央到地方，都有能力來舉辦，因此絕對可以勝任，過程中，也要成立國際運動賽會管理中心，培育承辦經驗的人才，未來如果要辦理賽事，就可以靠管理中心來辦理賽事，「台灣要展現知名度，把國際力量展現出來」。
侯友宜再提，打造國家運動科學中心2.0，要讓運動科技像是工研院一樣，不斷研發發展，台灣公辦馬拉松比賽一年有非常多場，需要的產業就有非常多工具能夠升級，像是護腕、護具，台灣要用運動科技概念，發展運動產業，來造就產業升級，且能跟全球競爭。
侯友宜表示，增設國民運動中心也很重要，因此，推出每30萬人就要有一所國民運動中心，且用「運動好點APP」串聯全台國民運動中心，讓國民養成運動好習慣，且因為現行運動中心，只有在國際體育日免費使用，未來他當總統，就能每人每週免費運動一次。