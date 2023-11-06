12星座一周運勢／處女座桃花來了「很積極」　獅子座小心對方劈腿

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本周運勢重點，工作、感情。
這周比較注意自己的工作表現，因為有點孤軍奮戰的感覺。工作上有點辛苦，需要多努力；感情上可能無意中讓對方不開心了。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
周圍的機會、人事對你比較積極，但有一塊地方是隱藏的。工作上有些東西，對方不會讓你發現；感情上小心對方的追求，隱藏了某些你不知道的。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周現階段只能比較保守，後面會活躍起來。工作上運勢不錯；感情上自己可能比較保守一點。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有終於有底或穩定的感覺，雖然狀況依然不甚滿意。工作上依然忙碌中，不過有頭緒了；感情上對方一樣讓你失望、受傷，好在有另一個選擇。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周注意若不是目標太遠大，那可能就是自己太天真，錯過了些好機會。工作上目前還是要腳踏實地，否則成績不好；感情上小心對方劈腿。
🟡處女座
本周運勢重點，工作。
這周有貴人運或剛好搭到順風車，本來有點卡的狀況都有可能更進一步。工作上有貴人，可能因此更躍上一個階級、地步；感情上有桃花，是積極型。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常。
這周各種不順的鳥事、運勢已經過去，你會在一個新的階段。工作上有全新氛圍；感情上桃花運剛開始。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有點不順、有些麻煩，小心耽誤到你。工作上機會有，但不容易談成，目前還要再等等；感情上有些狀況小心對方出局。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周小心周圍出現的輿論、小人，會讓你非常不開心，而且破壞力有點強。工作上小心業績不好；感情上對方可能還有其他對象正在考慮。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作。
這周能保留現況已經不錯，小心各種意外。工作上去一個留一個，比如機會、跑道、人際；感情上對方比較有距離感，或避不見面、減少聯絡。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周目前讓你有點焦慮，而且還沒有好轉的跡象。工作上目前不是你的；感情上小心對方條件太好造成你們的困擾，或你的競爭者很多。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周又重新回到你的掌控中，各方面都不錯。工作上有好機會，想自立門戶也有機會；感情上比較穩定。
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