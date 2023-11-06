口罩詐騙案！一般口罩混充「醫療」用 蛙蛙文創負責人兄弟檔起訴
之前新冠疫情嚴峻期間，「蛙蛙文創」趁機做口罩生意，跟不少知名公司福委會簽約，揪團賣口罩，在接下大量訂單後卻無法履約出貨，受害者遍及全台，檢調接獲檢舉展開調查。台北地檢署今（6）日依涉嫌違反《醫療器材管理法》等罪，起訴公司實際負責人張智人、張智人弟弟張維倫，以及法人蛙蛙文創公司。
記者潘千詩／台北報導
全案會爆發是因多名消費者反應，蛙蛙文創出貨的口罩品質、包裝有異以及遲延出貨等情而報警。
檢方調查，2020年9月19日起，該公司湖口口罩工廠未經核准，擅自製造印有「True Colors」字樣的口罩，再將口罩以每盒50片、1箱40盒之方式，以透明塑膠袋包裝後放入成人醫療口罩紙盒，再放入紙箱，混充醫用口罩，寄送給下單的消費者，獲取4401萬2095元，涉犯《醫療器材管理法》、《刑法》詐欺取財、偽造文書等罪嫌。
另外，娃娃文創接下訂單卻不出貨，共有505位消費者提告，檢方調查後，認為蛙蛙文創確實要出貨，但一直調不到貨，事後也努力與消費者協商退換貨及還款，不構成刑法詐欺取財罪，而屬《民事》債務不履行的問題，應循民事程序救濟，將公司員工等25人不起訴。