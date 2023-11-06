LOL世界賽懶人包！最終4強賽程、名單出爐　韓國希望T1強碰JDG

桌球／林昀儒連斬王楚欽、馬龍奪冠　中媒：名副其實的頭號對手

▲林昀儒在WTT法蘭克福冠軍賽連勝王楚欽、馬龍兩大中國大陸高手奪冠。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲林昀儒在WTT法蘭克福冠軍賽連勝王楚欽、馬龍兩大中國大陸高手奪冠。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者黃建霖/綜合報導

WTT法蘭克福冠軍賽男單項目，來自台灣的「沉默刺客」林昀儒連勝王楚欽、馬龍兩大中國大陸高手奪冠，已引起了對岸的戒備，有中國媒體將他視為巴黎奧運週期中國國家隊「名副其實的頭號對手」。

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林昀儒今年曾在阿拉木圖挑戰賽拿下男單冠軍，今年他面對馬龍取得1勝1敗的戰績。此役在雙方激戰4局後，他以7:11、11:7、13:11、12:10、12:10艱辛取勝，收下生涯在此級別的首冠。

這場男單決賽，雙方在後3局打得十分膠著，林昀儒狀態維持在高檔，近台銜接出色、也很少發生無謂失誤，而已經35歲的馬龍則面臨體能的考驗，每每在局末關鍵時刻丟分，難以抵擋「小林同學」反手位的猛烈攻勢。

林昀儒這一站連勝張本智和、王楚欽和馬龍等中、日三大高手，贏得生涯首座WTT冠軍賽男單冠軍，他直言能奪冠真的不可思議，也表示對上馬龍「自己都是以挑戰的心態去打，因為他就是世界上最偉大的球員，就是放開去拚」。

這場比賽林昀儒先丟一局，但隨後倒趕4局，談到其中的關鍵，林昀儒點出2個關鍵，第一個是戰術處理得宜，第二則謙遜地歸功於在一些關鍵時刻打出一些幸運球。

對於這樣得體的賽後採訪，中媒《網易體育》賽後也誇他是桌壇的「謙謙君子」。同時也警界地指出，今年只有林昀儒一人能3次擊敗2位不同的中國桌球世界冠軍（應指王楚欽和馬龍），稱來自他的威脅已經超過日本一姐早田希娜，可以算是「名副其實的頭號對手」。

本次法蘭克福賽，中國男桌球員的表現不理想，球王樊振東和另一名好手梁靖崑分別敗給了韓國的林鐘勳、李尚洙；王楚欽輸給林昀儒，最後一局只拿到2分；過去一直是中國最後一道防線的馬龍也面臨年紀問題。因此《網易體育》也稱國家隊需要好好總結。

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