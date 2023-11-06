賴清德「開船說」狠酸藍白！侯友宜反擊：民進黨開船人民都快淹溺
近日藍白合瀕臨破局，民進黨總統參選人賴清德日前聲稱，台灣這條船已航行在正確路上，不論藍或白都還在岸上吵著誰要當船長，更直言「不管藍或白都不是台灣主流」。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（6）日反擊，民進黨政府開船七年多，還是繼續往台獨方向走，才是「讓船沉下去，人民都在大海裡面淹溺」，認為換自己來開船，才能讓台灣穩定創造兩岸和平。
記者林怡昕／台北報導
賴清德昨天聲稱，台灣這條船已航行在正確路上，但可惜的是，不管藍或白都還在岸上吵著誰要當船長，會談藍白合，主要是因為不管藍或白，都不是台灣主流，根據最近的民意調查可看出，全國民眾支持藍執政者才20%，支持白執政的僅10%多，直言「80%是反對白和藍執政，都不是社會的主流」。
侯友宜今天早上與立委參選人洪孟楷，以及立委參選人，同時也是資深棒球教練的蔡明堂，到新北市「貝思沛拉棒球學校」發布體育政見，會後接受媒體聯訪時，侯友宜說，民進黨在開台灣這條船已經開了七年多，這幾年兵凶戰危，全世界都認為台灣是最危險地方。
侯友宜再指，尤其，賴清德又是務實的台獨工作者，美國不斷強調，不希望台獨，希望兩岸能夠對話，結果，民進黨政府還是繼續往台獨方向走。
「要騙人民生命，讓船沉下去，所有人民生命，都在大海裡面淹溺了」，侯友宜認為，就換自己來開船，讓台灣穩定創造兩岸和平，面對台海危機，能夠讓台海安定、台灣安全、世界安全，這才是掌舵者要做的事。