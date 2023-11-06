通訊診察治療辦法下週公告！上路時間曝 長照住民也適用
立法院衛環委員會今（6）日會議討論《數位醫療發展條例草案》，衛福部長薛瑞元出席，並於會中提到，《通訊診察治療辦法》將於下週公告、明年4月上路。對此衛福部健保署長石崇良補充，相關內容是在「原有計劃服務下進行創新」，以提高醫療可近性為目標，不致造成大醫院照顧侵蝕基層的問題。
記者林志怡／台北報導
《通訊診察治療辦法》將於下週公告、明年4月上路。衛福部醫事司長劉越萍表示，對於基層醫師方面，慢性病照顧範疇會進行更清楚的劃定，限縮為健保慢性病方案為主，而健保在本身制度上就有鼓勵大家使用遠距治療的做法，衛福部釐清後才有信心在11月中公告，且資安認證一塊，應半年內可以完備。
健保署長石崇良進一步指出，對於先前基層擔憂適用對象過廣一事，目前研議方向仍是在原有計劃服務下進行創新，比如將居家醫療輔以遠距方式協助、提升高照顧可近性，而居家醫療過去就多是基層在執行，不用擔心遭到大醫院侵蝕的問題。
另石崇良表示，長照機構方面，住民移動、就醫不方便，因此讓長照機構住民也可以使用遠距醫療，不用動輒到醫院急診或狹窄的門診空間就醫，是一種居家醫療的擴大，因此遠距醫療是一種「輔佐」，是在現有計畫下擴充、導入創新服務的作法。