唐禹哲情史超精彩！不認和李佳穎假戲真做 甜吻郭雪芙親出戀情
39歲藝人唐禹哲昨（5）日向小13歲女友蘇小軒求婚成功，擁有花美男外型的他，出道以來緋聞不斷，每拍一部戲都有新的緋聞對象，女神郭雪芙、李佳穎、茵芙都曾與他傳過緋聞，但他始終不認愛。
記者薛羽彤／綜合報導
唐禹哲在19歲打工時被挖掘進入演藝圈，2年後演出《終極一班》打開知名度。他2009年推出歌曲〈新歌〉MV，邀來當時還是新人的郭雪芙演女主角，兩人在MV中有大量吻戲，因此傳出緋聞，事後雙方還被拍到單獨約會吃飯看電影。
2013年唐禹哲演出《美味的想念》和茵芙傳出緋聞，曾被拍到兩人一起上教會，還共進晚餐，隔天再一起到健身房，連續兩天都黏在一起，不過這段戀情也和郭雪芙的一樣，唐禹哲始終沒認愛，黯然收場。
2015年唐禹哲拍攝《莫非，這就是愛情》和李佳穎爆出緋聞，兩人在劇中有許多親密戲，戲外也傳出假戲真做。之後有新劇找上兩人搭檔合作，雙方一聽到對方的名字都立刻婉拒，分手消息不脛而走。
此外，唐禹哲還曾和卓文萱、劉喆瑩、小薰等人都傳過戀情，各個都是女神級，唐禹哲的情史實在豐富。如今他情定26歲女星蘇小軒，在陸綜《披荊斬棘》錄影中求婚，也是他首度在鏡頭前公開戀情，掀起網友熱烈討論，粉絲也紛紛獻上祝福。