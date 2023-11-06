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快訊／瑞莎傳列綠營不分區立委！遭名嘴打臉　她無奈：沒收到邀請

▲歸化中華民國國籍的瑞莎傳出有意披上綠營戰袍參選立委，結果遭名嘴黃揚明打臉沒資格參選。（圖／記者陳明中攝）
▲歸化中華民國國籍的瑞莎傳出有意披上綠營戰袍參選立委，結果遭名嘴黃揚明打臉沒資格參選。（圖／記者陳明中攝）

記者江芷稜／綜合報導

歸化中華民國國籍的烏克蘭裔藝人瑞莎，致力台灣體操選手培訓事業，曾帶領選手征戰國際獲得眾多獎項，今（6）日傳出有望被列入民進黨不分區立委名單，披上綠營戰袍，讓粉絲相當雀躍，結果名嘴黃揚明立刻發文打臉，表示按照法律規定，立委候選人必須歸化國籍超過10年才有參選資格，瑞莎資格不符，參選成了假議題。瑞莎也透過經紀人回應《今日新聞NOWnews》表示：「很謝謝大家關心，我沒有收到任何詢問與邀請」。

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▲瑞莎國慶曬國旗高喊「生日快樂」！粉絲大受感動湧進留言。（圖／瑞莎FB)
▲瑞莎國慶曬國旗高喊「生日快樂」！粉絲大受感動湧進留言。（圖／瑞莎FB)
從小學習體操的瑞莎，2015年嫁給台灣身價上億的鞋業小開Mike，隔年取得我國國籍，2019年放棄烏克蘭籍取得身分證，在台灣創立「瑞星韻律體操協會」，致力推廣下一代的體操選手，親力親為相當認真，她將中華民國視為自己的家，今年國慶佳節曬出選手披著國旗上台的畫面，寫道「Happy Birthday,My home」，愛國情操讓粉絲感動。

▲瑞莎（後排右）帶領小朋友出國比賽，近日載譽歸國。（圖／翻攝自瑞莎臉書）
▲瑞莎（後排右）帶領小朋友出國比賽，獲得許多獎項肯定。（圖／翻攝自瑞莎臉書）
瑞莎今（6）日被媒體報導被列入民進黨不分區立委名單，引起熱烈討論，不少選民看好她能跨足政壇，不過，媒體人黃揚明根據《國籍法》分析，歸化國籍者必須取得國籍10年後才具備參選資格，瑞莎顯然無緣立委，成了政黨放假消息的人選。

▲瑞莎被傳披上綠營戰袍，在IG發聲表明沒有收到邀請或詢問。（圖／瑞莎IG)
▲瑞莎被傳披上綠營戰袍，在IG發聲表明沒有收到邀請或詢問。（圖／瑞莎IG)
瑞莎也透過經紀人回覆《今日新聞NOWnews》，「很謝謝大家的關心，但我沒收到任何詢問或邀請。我的重心與目標是我的家庭，我的學生們，她們的未來，與台灣韻律體操的發展」，期盼把台灣的體操環境改善得更好，對跨足政壇看來並無太大興趣。

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