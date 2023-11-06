柯文哲再酸貪汙、高雄負債　議員批台北眼光看天下

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱俊憲指出，台北市擁有全國最多的財源，請柯不要台北眼光看天下，忘了（故意看不到）其他縣市籌措財源的辛苦，中央歷年來給台北市的普通統籌款都是全國最高，每年普通統籌款都比高雄市多100多億元，8年就增加逾千億元，這得天獨厚的待遇，卻被柯拿來訕笑其他縣市長在財政上的努力與困難。
邱俊憲說，高雄真的不是好命囝仔，陳其邁市長上任之後，陳其邁市長上任後，連續2年達成0舉借（110、111年），甚至累計至111年底已減債106億，拚經濟不遺餘力，111年促參民間投資金額達708億元，為六都第一，反觀擔任過台北市長的柯，拿不出具體在其任內財政努力與建設成果，只會拿其本來就得天獨厚的待遇，來惡意中傷別人的努力，柯說他是白，雙手卻是黑到不行，將複雜的財政問題，刻意的去脈絡化，試圖指為是因貪污？這不是無知，是可惡。
民進黨高雄左楠區立委參選人李柏毅則批，柯文哲過去以二二八家屬身分痛批國民黨，現在旁邊站的是侯友宜、邱毅；柯文哲過去把政黨協商妖魔化成政治分贓，現在卻討論著藍白合，總統大位誰正誰副，民眾黨要拿幾席立委；柯文哲過去排斥的統派、親中派，現在都成為了戰友，各種妖魔鬼怪都能納入麾下，這種追求權力卻沒有中心思想的人，只會耽誤了台灣前途。