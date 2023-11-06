梁文傑新潮流趴爽吸加熱菸？立委批目無法紀　最高罰款曝

柯文哲再酸貪汙、高雄負債　議員批台北眼光看天下

▲民眾黨總統參選人柯文哲昨（5）日晚間受邀至高雄意誠堂短講，邱毅現身相挺。（圖／民眾提供）
▲民眾黨總統參選人柯文哲昨（5）日晚間受邀至高雄意誠堂短講，邱毅現身相挺。（圖／民眾提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨（5）日晚間受邀至高雄意誠堂短講，並在前立委邱毅等人的陪同下進場，柯文哲指出，當政治人物只要做好「不貪汙、不用複雜政治關係、公帑當自家錢花」三件事，就有機會改變台灣政治環境，接著並問台下觀眾「高雄欠債多少」，高雄市議員邱俊憲痛批柯文哲忘了他任內官員超過百位因貪起訴，且台北市統籌分配款年年超過高雄百億，柯任內超過高雄千億，柯八年又留給台北市什麼建設？

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柯文哲昨日說他當台北市長期間不經營複雜政治關係，舉債還了570億，「高雄現在欠債多少」、「搞不清楚反正很多」，欠債不只要還錢，欠的多光利息都還不完。

邱俊憲指出，台北市擁有全國最多的財源，請柯不要台北眼光看天下，忘了（故意看不到）其他縣市籌措財源的辛苦，中央歷年來給台北市的普通統籌款都是全國最高，每年普通統籌款都比高雄市多100多億元，8年就增加逾千億元，這得天獨厚的待遇，卻被柯拿來訕笑其他縣市長在財政上的努力與困難。

邱俊憲說，高雄真的不是好命囝仔，陳其邁市長上任之後，陳其邁市長上任後，連續2年達成0舉借（110、111年），甚至累計至111年底已減債106億，拚經濟不遺餘力，111年促參民間投資金額達708億元，為六都第一，反觀擔任過台北市長的柯，拿不出具體在其任內財政努力與建設成果，只會拿其本來就得天獨厚的待遇，來惡意中傷別人的努力，柯說他是白，雙手卻是黑到不行，將複雜的財政問題，刻意的去脈絡化，試圖指為是因貪污？這不是無知，是可惡。

民進黨高雄左楠區立委參選人李柏毅則批，柯文哲過去以二二八家屬身分痛批國民黨，現在旁邊站的是侯友宜、邱毅；柯文哲過去把政黨協商妖魔化成政治分贓，現在卻討論著藍白合，總統大位誰正誰副，民眾黨要拿幾席立委；柯文哲過去排斥的統派、親中派，現在都成為了戰友，各種妖魔鬼怪都能納入麾下，這種追求權力卻沒有中心思想的人，只會耽誤了台灣前途。

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