林襄日本嚇壞了！見路人怪異舉動 脫口「不會跳下來吧」下秒毛爆
啦啦隊超人氣女神林襄，近期不僅推出新歌，日前還飛到日本工作開會，行程滿檔，怎料卻在當地親眼目擊悲劇發生，而且在此之前，林襄就察覺到對方異狀，便脫口「他不會要跳下來吧？」一語成讖。
記者詹鎰睿／綜合報導
林襄今（6）日一早在IG限時動態上分享，昨日經過日本歌舞伎町的知名打卡景點時，剛好看到哥吉拉旁邊站了一位奇怪的人，「雖然他站很高，離我們很遠，但起來精神狀況有點怪怪的。」讓她覺得有些詭異，便隨口跟一旁的經紀人說，「他不會要跳下來吧？」
沒想到林襄離開後才過了10分鐘，就看到救護車抵達現場，「我就跟經紀人說，『欸？他不會跳下來了吧...』」結果上前查看，真的發生悲劇，眼前的恐怖景象，讓林襄十分害怕，「醫護人員一直在CPR，好驚悚！」所幸，林襄的心情並沒有受到太大的影響，再得知樂天桃猿拿下台灣大賽首勝後，還開心地在IG上慶祝，今日一早還分享在日本的生活點滴，讓粉絲們放心許多。
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