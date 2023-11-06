MLB／道奇不執行「火球男」Kelly合約！為後續補強保有彈性空間
隨著自由市場開啟，MLB管理層的大戰也隨即展開，根據《MLB TRADE RUMORS》透露，洛杉磯道奇將不行使「火球男」Joe Kelly 950萬美元（約3億台幣）的合約，並認為此操作是為了減少薪資空間，讓球隊在自由市場上有好的發揮空間。
記者張志宇/綜合報導
Joe Kelly在2022年與芝加哥白襪簽下2年1600萬美元的合約（第二年為球隊選項），並在今年透過交易與Lance Lynn來到道奇，但隨著球季結束，道奇選擇不與今年將滿35歲的Joe Kelly續約，讓他進入自由市場。
Joe Kelly本季出賽42場，主投39.1局，繳出2勝5敗，送出60次三振，防禦率為偏高的4.12、WHIP為1.20，美媒則認為道奇不執行Kelly合約的此動作有兩種可能，首先是將與Joe Kelly重新洽談合約，盼用更低的價碼把他帶回球隊，此外更有可能是減少團隊薪資，來追求大谷翔平、Blake Snell等投手補強先發。
目前道奇休賽季的唯一一筆續約，就是以以2年2400萬美元（約7.7台幣），另附2026年1000萬美元（約3.2億台幣）的球隊選擇權，續約陣中36轟左打主砲Max Muncy。