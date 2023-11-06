被綁新疆3個月「鐵鍊女」夫婦控徐春鶯拆散家庭　對話紀錄全公開

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凌先生控訴，自己的岳父趙榮是公安體系退休，對台灣極度不信任，他告訴趙小姐在中國有腎臟可以買賣，之後告知會有一位女性聯繫她，照著該女的話做，就可以到中國換腎。「我都已經到榮總排隊要把自己的腎臟給她了」凌先生說，甚至趙小姐到中國之後，連輸血都要自己買，他更發現自己的岳父還在募資平台上募款，短短幾天就募到6萬人民幣，但錢都進入岳父的口袋。
凌先生說，徐春鶯在台灣生活30年，不可能不知道台灣與中國的醫療環境的差異，但徐春鶯完全在說謊，一方面要趙小姐控訴凌先生家暴，更跟趙小姐說凌先生結果好幾次婚、吸毒等，在趙小姐拒絕後，結果在短短幾天內就被送去中國，「6天時間就把我老婆賣了，然後其中還有人護送她，打著愛心的名義，做這些事情，真的是可恥啦」。此外，在凌先生跟徐春鶯聯絡後提出要帶趙小姐回台灣，徐春鶯說能不能回來要看趙小姐個人，直接甩鍋。
對此，徐春鶯則回應，當事人控訴她兩面手法完全不是事實，她聽到這個消息心裡滿難過的。徐說，趙小姐的爸爸透過台灣的友人向她求救，說趙小姐在台灣被家暴，然後被先生軟禁，要求我們救人；「接到這個消息我們覺得很可怕，她在台灣是舉目無親的，大陸娘家的父親打來求我們要幫助她女兒，他說趙小姐沒法報警，因為手機都被先生控制了」。
徐春鶯說，後來趙小姐是用去洗腎的機會跟她聯絡，她跟聯盟理事長鍾錦明兩個人去看趙小姐，看到這個姊妹在洗腎的情形，跟趙小姐說要報警，最後趙女報警後被社會局安置，並透過社會局從台灣離開，「所以完全不是這種說法，我都有她跟我的對話，也有她爸爸求助電話」。
徐春鶯更表示，當時趙小姐的精神狀況很不好，離開要回中國，徐春鶯還找到有看護證照的姊妹護送她回去，趙榮也說要出隔離期間的飯店錢以及來回機票，最後到了上海後，甚至還不付了；徐春鶯更說，自己還跟凌先生講，很替趙小姐難過，有這種父親。
徐春鶯說，趙小姐與凌先生在此刻爆非事實的爆料，「把當初我們的愛心當成什麼？」趙小姐是成年人，不要回去大陸的話，她有什麼辦法讓趙小姐回去？且趙小姐的父親到上海接趙小姐，也都是趙小姐與爸爸談好的事；由於趙小姐是中國姐妹，所以自己認為趙小姐是被利用了，倘若爆料到此就結束，但若還要繼續爆料，「我會採取法律行動，因為這就是意圖使人不當選」。