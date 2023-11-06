台灣大賽／陳冠宇可能是樂天桃猿先發人選 黃忠義：或許可以考慮
中華職棒樂天桃猿跟味全龍隊在台灣大賽系列賽戰成1勝1負，目前兩隊平手狀況下，第三戰將於11/7晚間6時35分，於樂天桃園國際棒球場開打，樂天可能會啟用左投陳冠宇先發，由於樂天道博格、豪勁目前都被當成後援投手使用，中繼投手陳冠宇的使用方式就很重要，《NOWnews》「野球名人房」節目主持人，球評黃忠義就認為：「或許可以考慮。」
記者吳政紘/綜合報導
黃忠義認為，第一戰兩隊都打出不錯的張力，不過延長14局真的很傷，投手方面消耗太大，雙方都共用8名投手，總計16人次破紀錄。
此外，王維中雖然在第二場上陣，但也是延長賽才出現，樂天桃猿另一位中繼投手陳冠宇則是都沒有出現，頂多就是曾仁和等在旁熱身。
曾仁和昨日提到，第三戰目前也不確定是他出馬先發，但「每一場都要準備」，樂天將傾全隊之力，投手全員出擊，目標拿下自2019年以來的隊史第8座冠軍。
黃忠義認為，「陳冠宇過去在日職、中職也都有過先發經驗，在季後挑戰賽表現出色，很有可能在這個系列賽轉換角色，也說不定，總教練可能都有自己想法。」
陳冠宇上次在例行賽先發為2022年7月16日，上次先發對戰富邦悍將，主投3局失4分，今年都沒有先發，多以後援為主。