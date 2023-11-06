NBA／38歲Lebron狀態仍持續高檔！ESPN球評狂讚：他是歷史最佳
美國職籃NBA洛杉磯湖人隊明星前鋒「詹皇」Lebron James目前正在進行他的第21個NBA賽季，而且他仍然表現夠水準，目前六場比賽下來場均可貢獻24.5分、9.2個籃板、6.3次助攻，Lebron多年來一直在不斷試圖提高他的比賽水平，並沒有讓年紀影響場上發揮太多，而在球星Andre Iguodala宣布退休後，Lebron目前快39歲的年紀，也成為NBA現役年紀最長的球員。
記者吳政紘/綜合報導
當然，他不再像以前那樣在聯盟當中極具宰制力，但Lebron找到了其他方法幫助球隊贏球，從中做出貢獻。他的表現也超越了人們的想像，詹姆斯的一位前對手、美媒ESPN球評Kendrick Perkins最近對他的表現也發表了自己的看法，他認為詹姆斯將繼續成為NBA的最佳代言人，直到他退休。
「沒有任何一個球員能在38歲做到這些，我們在聯盟當中不斷尋找下一位能夠達到這些偉大事蹟的球員，但目前仍然沒有找到，這也是為什麼我認為Lebron James是歷史最佳球員」。Perkins說到。
年近40的Lebron James，可能也將迎來職業生涯的最後幾個賽季，能否在生涯後期收獲個人第五座的總冠軍，湖人球迷相當期待。而目前湖人戰績三勝三敗，暫居西區中段班，下一場比賽將到邁阿密作客對陣熱火。