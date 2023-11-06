很燒錢！以色列與哈馬斯激戰「每天燒80億」　衝突成本至少1.6兆

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Calcalist指出，2000億謝克爾是以色列財政部「樂觀」的估計，並且該部表示不支持Calcalist的數據。報導指出，上述的2000億謝克爾花費中，一半將用於國防開支，每天約10億謝克爾。另外400到600億謝克爾將來自收入損失（loss of revenue），170到200億謝克爾用於對企業的補償，100到200億謝克爾則是用於復原的經費。
以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）先前曾表示，以色列政府正在為因哈馬斯攻擊而受到影響的民眾準備一項經濟援助計劃，該計畫將比先前新冠肺炎大流行期間所做的「更大且更廣泛」。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）2日時表示，將致力幫助所有受影響的人。那坦雅胡稱，「我的指示很明確：打開水龍頭，並將資金撥給任何需要的人。」但是他並未透露具體數字。
納坦雅胡表示，「就像我們在新冠疫情期間所做的那樣。在過去十年裡，我們建立了非常強大的經濟，即使戰爭讓我們付出經濟代價，正如現在正在做的那樣，我們將會毫不猶豫地付出。」
在戰爭爆發後，標準普爾將以色列的信評展望下調為「負面」，而穆迪（Moody's）和惠譽（Fitch）則將以色列的信評列入調降的審查名單。
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