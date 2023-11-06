高雄演唱會引住宿觀光熱潮　4家旅館哄抬房價挨罰

高雄市政府積極打造國際級的演唱會城市，2023年吸引了多位國內外知名歌手來高雄開唱，包括上半年新好男孩、五月天、張惠妹、BLACKPINK及10、11月有草蜢、Coldplay、梁文音等，明年也將有OneRepublic、Ed Sheeran、Rod Stewart等大咖級藝人降臨高雄，也讓旅館住宿需求大增，但近期仍有部分不肖業者趁機哄抬房價，影響高雄觀光形象。為此，高市府觀光局近期會同消保官主動進行旅館房價稽查，發現4家超出向觀光局備查房價，後續將依規定裁處罰鍰1至5萬元並公告。
記者鄭婷襄／高雄報導
觀光局長高閔琳表示，高雄每逢演唱會期間，旅館住宿常一房難求，11月11日的英國天團Coldplay、梁文音兩場演唱會，市區訂房率更達8成以上，對高雄觀光產值有正面幫助。但有部分旅館業者趁機哄抬房價，為遏止11月11日兩場演唱會旅宿業趁機哄抬房價，觀光局再次出擊房價稽查。此次房價專案稽查13家旅館，查獲城市商旅駁二館、城市商旅真愛館、天子閣飯店、雀客快捷高雄愛河4家超出向觀光局備查房價，後續將依規定裁處罰鍰1至5萬元並公告。
高閔琳說，有不少民眾抱怨國內住宿房價太貴，為維護高雄觀光形象，讓旅客入住價格合理、安全衛生及高服務品質的旅店，觀光局已數度會同市府消保官主動進行房價稽查，並加強宣導旅宿業，切莫利用節慶假日重大活動或演唱會期間哄抬房價、殺雞取卵；觀光局會持續主動出擊稽查旅館房價，透過嚴加督導、稽查、裁罰等方式積極維護觀光及住宿品質，並保障消費者權益。
觀光局提醒，遊客出遊訂房前可至臺灣旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）或向觀光局查詢該旅宿業是否為合法旅宿業及其核定之房價；若有消費爭議，可透過行政院消保處線上申訴系統及直撥「1950」專線諮詢，或向高雄市政府觀光局（07-7409802）反映。