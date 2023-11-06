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6名華人逃脫！緬甸詐騙園區「豬仔」大逃亡　3人被抓回

▲有六名馬國人從緬甸苗瓦迪詐騙園區逃脫，其中三人成功越過河川到達泰國，獲泰國當地軍方援救。（圖／翻攝自臉書）
▲有六名馬國人從緬甸苗瓦迪詐騙園區逃脫，其中三人成功越過河川到達泰國，獲泰國當地軍方援救。（圖／翻攝自臉書）

國際中心/綜合報導

在緬甸俗稱「KK園區」的苗瓦迪詐騙園區，因詐騙產業鏈和販賣器官等行為而惡名昭彰。近日有6名「豬仔」為了逃出生天，游泳渡河逃脫，然而最終僅有3名成功渡河，剩下2名被詐騙園區抓回，還有1名下落不明。

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馬來西亞媒體《中國報》，一名常協助馬來西亞「豬仔」回國的泰國商人黃先生，4日在他的臉書貼文指出，有六名馬國人從緬甸苗瓦迪詐騙園區逃脫，其中三人成功越過河川到達泰國，獲泰國當地軍方援救，渾身是傷的三名華裔男子已被送往治療。可惜的是，另外兩人還是逃不出詐騙集團的魔掌，後果不堪設想，還有一人至今下落不明。

據悉，緬甸苗瓦迪的KK園區是最殘忍的詐騙產業鍊地區，且有武裝部隊在管，能夠順利離開的人不多，非法器官摘取和賣「豬仔」案件層出不窮，多半以「高薪招聘、無經驗可」為噱頭，將貪婪或單純的「豬仔」騙進園區後再進行層層剝皮，手段殘忍。

近幾年緬甸和東南亞部分國家不斷增加的詐騙案，已引起國際組織的重視。聯合國今年8月底發布一份報告，表示緬甸境內至少有12萬人淪為「豬仔」，也就是指被誘拐到海外從事非法工作，是目前全球擁有最多豬仔」的國家。對此，聯合國人權辦公室呼籲各國加強法制、打擊腐敗，並稱犯罪集團之所以猖獗，是因為有罪不罰的惡性循環。

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