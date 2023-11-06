6名華人逃脫！緬甸詐騙園區「豬仔」大逃亡　3人被抓回

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據悉，緬甸苗瓦迪的KK園區是最殘忍的詐騙產業鍊地區，且有武裝部隊在管，能夠順利離開的人不多，非法器官摘取和賣「豬仔」案件層出不窮，多半以「高薪招聘、無經驗可」為噱頭，將貪婪或單純的「豬仔」騙進園區後再進行層層剝皮，手段殘忍。
近幾年緬甸和東南亞部分國家不斷增加的詐騙案，已引起國際組織的重視。聯合國今年8月底發布一份報告，表示緬甸境內至少有12萬人淪為「豬仔」，也就是指被誘拐到海外從事非法工作，是目前全球擁有最多豬仔」的國家。對此，聯合國人權辦公室呼籲各國加強法制、打擊腐敗，並稱犯罪集團之所以猖獗，是因為有罪不罰的惡性循環。
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