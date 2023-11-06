NBA／主帥Lue談「快艇四巨頭」戰術！Harden：正在打造季後賽勁旅
洛杉磯快艇（NBA）日前透過交易得到明星後衛James Harden，James Harden也確定將在明（7日）作客紐約尼克的比賽中出戰，這也將是本季「快艇四巨頭」首次合體，主帥Tyronn Lue也透露將會有一套適合的打法，James Harden更是直言，「我們正在打造一支季後賽勁旅。」
記者張志宇/綜合報導
明將是James Harden首度與Kawhi Leonard、Paul George、Russell Westbrook一起上陣，對此主帥Tyronn Lue透露，「對於明天Harden的上場時間，將在與醫療團隊討論後才會做出決定，Harden在球場上能與George、Leonard兩名前鋒參與快攻，或是透過掩護接球，會讓Westbrook主要擔任控球，Harden將會有更多的無球跑動。」
James Harden對於首次合體也直言， Leonard、George、Westbrook都是善於控球的球員，但我們知道每個人都要做出犧牲，「對我來說我算幸運，過去幾年我不得不多打更多無球，這個過程是循序漸進的，我能夠適應，因為我們正在打造一支季後賽勁旅，相信我們合體都能夠在攻防兩端都有所貢獻，使彼此更加出色。」
James Harden上賽季在費城76人場均上陣36.8分鐘，繳出全聯盟最多的10.7次助攻，另貢獻21分6.1籃板，投籃命中率44.1%，三分命中率38.5%。