名家論壇》黎榮章／賴清德民調下修是真是假？

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然而，根據QuickseeK快析輿情資料庫綜合網路輿情、各家民調結果、歷史選舉資料等數據推估的候選人得票率結果，賴清德得票率預估結果一直維持在37%左右，10月初的高點為37.66%、當月最低來到36.96%，整題而言變化並不大，預估得票率並沒有下修。
究其原由，主要是因為在野黨的競合紛擾遲未塵埃落定，民眾期待的非綠團結整合大戲遲未上演，讓不少引頸企盼的泛藍支持者漸生不耐；在野陣營的論述也沒能統一口徑猛攻執政黨。且另方面，近來突發的民進黨桃色風波，包括趙天麟擁中國小三、鄭文燦遭影射摟妹等事，也因為民進黨明快處置，沒有直接傷害到賴清德。
即便如此，是否就意味著賴清德樂觀？雖然賴營屢次強調，他們是提出政見最完整、表現最負責任的陣營，但實際上是8年的執政累積仍是「民心思變」，賴清德需背負的最沉重包袱。尤其若觀察「兩岸議題」，這一向是民進黨在大選期間的強力武器，但從選舉至今的聲量來看，縱使綠營先前強打藍委馬文君潛艦洩密、民眾黨提中配不分區等，結果卻沒有撈到好處，也沒有激起綠營同溫層以外的熱情，國民黨在「兩岸議題」上的網路好感度仍有0.33維持第一，民進黨的好感度0.27反而是最低，賴清德若還想「拉中打藍」為其助選，效果恐怕不佳。
民調是民意的短期波動，從大數據上來看，賴清德的選情危機只初現徵兆，不過，隨著11月20日總統參選登記時程逼近，藍白整合結果將攤牌，最後不管是兩黨合推正副總統人選，或者僅在立委選戰合作，都會得出一個最終答案；結束藍白合紛擾後，在野陣營勢必全力猛攻賴清德，從數據上觀察，民進黨執政下，賴清德「破口」仍在，賴不可掉以輕心。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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