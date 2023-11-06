這樣的人都找來站台　李柏毅：只會耽誤台灣前途

「這個看起來就很像共產黨提名的，邱毅能在新黨、國民黨兩黨提名，代表國台辦對兩黨的控制力還不錯。」針對邱毅昨(5)日在高雄為柯文哲站台，民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅今(6)日表示，當初柯文哲酸「看起來像共產黨提名」的，沒想到現在都能找來站台。這些追求權力卻沒有中心思想的人，只會耽誤了台灣前途。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅也反嗆柯文哲過去以二二八家屬身分痛批國民黨，現在旁邊站的是侯友宜、邱毅。柯文哲過去把政黨協商妖魔化成政治分贓，現在卻討論著藍白合，總統大位誰正誰副，民眾黨要拿幾席立委。
「為了權力，沒想到當初柯文哲酸看起來像「共產黨提名」的，現在都能找來站台。」李柏毅也反酸柯文哲過去排斥統派、親中派，現在都成為了戰友，各種妖魔鬼怪都能納入麾下，這種追求權力卻沒有中心思想的人，只會耽誤了台灣前途。
李柏毅也回想起2019/11/25，邱毅怒告柯文哲，嗆「政治周星馳」。以及2023/11/5，「共產黨提名的」替「政治版周星馳」站台。李柏毅也轉述邱毅昨天替柯文哲站台時說：「我很久不沾政治了，但我為柯文哲站台，因為台灣需要改變，台灣需要可以讓一個可以改變台灣的人來改變台灣。」
李柏毅質疑當年「指花為蕉」，口口聲聲說支持武統，在中國媒體大放厥詞的那個邱毅，現在竟和柯文哲結盟了。這個改變是什麼改變？白色變紅色？還是染成粉紅色？