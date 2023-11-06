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6千人死於COPD！醫苦勸「別再碰菸」　出現「4大症狀」別假裝沒事

▲6千人死於COPD（慢性阻塞性肺病），醫師示警快戒菸，出現「4大症狀」別假裝沒事。（示意圖／取自Shutterstock）
▲6千人死於COPD（慢性阻塞性肺病），醫師示警快戒菸，出現「4大症狀」別假裝沒事。（示意圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

根據衛福部資料，全球每10秒就有1人死於慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，簡稱COPD），而在2022年國人死因統計報告中，則有超過6000人因COPD死亡。針對今年11月15日「世界COPD日」，醫師呼籲，要遠離COPD，務必戒菸並拒絕所有菸品。

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北市立聯合醫院忠孝院區胸腔內科主任張富康說明，COPD是指呼吸道和肺部因有害氣體或微粒造成慢性發炎，使氣體無法順暢進出呼吸道的疾病，最常見為肺氣腫或支氣管炎，典型症狀為「咳、痰、悶、喘」，而吸菸是造成COPD的重大風險因子。

張富康表示，COPD初期症狀並不明顯，多數患者未能早期發現、早期治療，導致後期造成肺部實質的破壞，影響到換氣功能，甚至終身需要使用呼吸器。

此外，近年出現的新興菸品與傳統紙菸一樣都含有尼古丁、有害微粒（PM2.5）及多種有機溶劑，霧化後更會產生丙酮、甲醛、乙醛、丁酮、異戊二烯等有害肺部及支氣管的物質，造成肺阻塞、肺癌等疾病，須拒絕所有菸品，若發現有肺阻塞病徵如長期咳嗽有痰、呼吸困難等，應及早就醫。 

對於今年的「世界COPD日」，北市衛生局局長陳彥元則說，主題為「Breathing is Life - Act Earlier」，強調呼吸就是生命，要早期診斷及預防，想維護肺部健康，須儘速行動。

陳彥元另指出，為幫助民眾擺脫菸癮，北市衛生局已結合衛福部國健署及北市超過300家合約戒菸服務醫事機構，提供每次就醫僅需負擔掛號費的戒菸藥物治療、衛教諮詢，及免費戒菸專線（0800-636363） 等多元便利戒菸管道，並持續於醫院、社區、職場與校園等場域開辦12小時免費「戒菸班」，每年提供超過1萬人戒菸服務。

依據國健署「國人吸菸行為調查」報告顯示，北市18歲以上成人吸菸率已自2015年的11.1%，下降到2022的年7.6%，且2022年為全國最低縣市。

陳彥元表示，世界衛生組織已發表聲明，所有形式的菸品及新興菸品如電子煙、加熱菸等，均會危害人體，沒有任何證據顯示電子煙安全、可助戒菸，且今年3月22日起上路的菸害防制新法已全面禁止電子煙，並嚴格管制加熱菸，違者得處新2000元至 1萬元罰鍰，民眾須注意。

🟡COPD注意事項：

📍戒菸、避開二手菸。

📍施打流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗。

📍透過簡單體能訓練如步行、騎自行車等復健肺部。

📍遵從醫囑使用藥物。

📍可長期接受氧氣治療，有助改善低血氧情形。
 

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