6千人死於COPD！醫苦勸「別再碰菸」　出現「4大症狀」別假裝沒事

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張富康表示，COPD初期症狀並不明顯，多數患者未能早期發現、早期治療，導致後期造成肺部實質的破壞，影響到換氣功能，甚至終身需要使用呼吸器。
此外，近年出現的新興菸品與傳統紙菸一樣都含有尼古丁、有害微粒（PM2.5）及多種有機溶劑，霧化後更會產生丙酮、甲醛、乙醛、丁酮、異戊二烯等有害肺部及支氣管的物質，造成肺阻塞、肺癌等疾病，須拒絕所有菸品，若發現有肺阻塞病徵如長期咳嗽有痰、呼吸困難等，應及早就醫。
對於今年的「世界COPD日」，北市衛生局局長陳彥元則說，主題為「Breathing is Life - Act Earlier」，強調呼吸就是生命，要早期診斷及預防，想維護肺部健康，須儘速行動。
陳彥元另指出，為幫助民眾擺脫菸癮，北市衛生局已結合衛福部國健署及北市超過300家合約戒菸服務醫事機構，提供每次就醫僅需負擔掛號費的戒菸藥物治療、衛教諮詢，及免費戒菸專線（0800-636363） 等多元便利戒菸管道，並持續於醫院、社區、職場與校園等場域開辦12小時免費「戒菸班」，每年提供超過1萬人戒菸服務。
依據國健署「國人吸菸行為調查」報告顯示，北市18歲以上成人吸菸率已自2015年的11.1%，下降到2022的年7.6%，且2022年為全國最低縣市。
陳彥元表示，世界衛生組織已發表聲明，所有形式的菸品及新興菸品如電子煙、加熱菸等，均會危害人體，沒有任何證據顯示電子煙安全、可助戒菸，且今年3月22日起上路的菸害防制新法已全面禁止電子煙，並嚴格管制加熱菸，違者得處新2000元至 1萬元罰鍰，民眾須注意。
🟡COPD注意事項：
📍戒菸、避開二手菸。
📍施打流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗。
📍透過簡單體能訓練如步行、騎自行車等復健肺部。
📍遵從醫囑使用藥物。
📍可長期接受氧氣治療，有助改善低血氧情形。