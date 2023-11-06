胡志強開心曬「混血金孫」近況照！網見超萌微笑狂讚：顏值100分
前台中市長胡志強的女兒胡婷婷，在2016年與律師老公Adam結婚，夫妻倆定居美國，婚後育有一子，昨（5）日胡志強開心在臉書上發出這位剛滿五歲混血金孫的超萌照片，更笑稱：「他的笑容也像我小時候一樣燦爛」。
記者潘毅／綜合報導
「外孫不小心長大了 ！」胡志強昨（5）日在臉書上貼出一張混血外孫的超萌近況照，只見可愛的外孫有著一頭褐色捲髮，濃濃的眉毛以及深邃的眼睛、挺拔的鼻子，搭上淺淺的微笑模樣超可愛。其實早在5年之前，胡志強就曾在臉書上貼出混血外孫的滿月萌照，胡志強也透露，外孫長大後與自己的感情十分融洽，「他的笑容也像我小時候一樣燦爛」。
不少台灣網友看完這張照片後，也紛紛驚呼「小外孫像洋娃娃一樣的五官，好帥」、「帥氣可愛又聰明胡爺爺一定很高興的」、「這小朋友太帥了，顏值100分」、「這個孩子也太帥了吧！迷死人了」。
胡志強的女兒胡婷婷過去曾歷經一段挫折感情，2013年與男團Soler成員Julio舉行婚禮但未登記，隔年也宣布分手。直到2016年胡婷婷與同學Adam重逢，雙方也順利交往，隨後於紐約登記結婚，並於2018年生下兒子，定居於美國。