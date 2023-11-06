NBA／湖人也想幹大事！傳網羅DeRozan LeBron改打控球後衛
NBA湖人目前戰績3勝3敗，暫居西區第7，不過隨著太陽、快艇都有陣容上的補強，湖人本季要奪冠顯然非常困難，美媒則報導，湖人正在尋求交易補強，其中公牛DeMar DeRozan就是鎖定的頭號名單之一。
記者廖聿偉/綜合報導
DeMar DeRozan本季出賽7場，場均貢獻21.1分，跟過去兩季27.9分、24.5分有一段落差，但湖人亟需一名2、3號位球員來分擔LeBron James的進攻壓力，DeRozan是非常合適的人選。
39歲的LeBron James本季場均出賽35.7分鐘，對於一個接近40的老將而言，例行賽上場超過35分鐘的確負擔太重，也會增加受傷風險。
根據美國媒體報導指出，湖人手中的交易籌碼有限，必須送出D'Angelo Russell和首輪簽去交易DeMar DeRozan，而LeBron James則可以改打後衛。
NBA知名記者Sam Quinn分析指出，「D'Angelo Russell換DeMar DeRozan非天方夜譚，但附帶的條件可能會讓湖人付出較大的代價，例如增加未來選秀簽當籌碼，這也是湖人目前能促成交易最可行的方式。」