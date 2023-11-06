台鹽綠能被指遭綠營權貴操控、致使員工離職！王美花：屬勞資糾紛

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黃國昌昨（5）日再發文指控，台鹽綠能前總經理陳啟昱離開後，改由「英系」人馬入主，因派系私利凌駕專業治理，短時間內有大量員工離職。不僅如此，台鹽綠能現任總經理吳博鑫疑似為了逃避母公司的監管，找來民進黨立委趙天麟施壓，抗拒董事會決議。
他直言，個人與派系利益凌駕於國家利益，不惜踐踏體制，經濟部卻無能抵抗，這不僅清楚印證綠能光電貪腐化的嚴重，更凸顯民進黨派系治國、分食光電利益的醜陋吃相。
對此，經濟部長王美花今日稍早出席立法院經委會時表示，面對基層員工陳情，立委針對台鹽綠能人員流動一事進行溝通，絕無施壓，經協調之後，相關人力分配有在做調整，此事比較屬於「勞資糾紛」。
台鹽也回應，公司均依照金管會公開發行公司建立內部控制制度處理準則、公司法等相關法規及台鹽公司子公司管理辦法等內部管理規定監理相關子公司，台鹽公司非常重視公司治理，經理部門為善盡管理人責任，台臺鹽綠能公司持續要求符合內部控制制度，沒有例外，重要事項均要求依規定提報母公司台鹽公司及台鹽公司董事會報告或討論決定，這些作為均得到經濟部支持。
台鹽說明，綠能公司因內、外部因素致人員異動頻繁，部分單位也因此出現人手不足情形，從2021年下半年至今，陸續從母公司調派專業人員至臺鹽綠能公司專任或兼任，也陸續招募綠能方面專才，以兼顧管理及業務需求，降低營運風險，以上作為均為公司依據法規與公司內規辦理，絕非如外界所稱公司任一經理人可恣意決行。
台鹽表示，日前立委辦公室協調會中，公司員工陳情業務及工作情況，主要是因勞資雙方對於人力安排有不同意見，後續已由司依相關規範調整業務及人力安排。針對台鹽綠能的相關合約執行，公司已依法依規加強內稽內控要求，如涉爭議，也陸續將各項資料交由檢調單位或配合檢調調查，台鹽尊重司法，後續也全力配合並協助司法機關查察。