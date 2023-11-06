廖先翔家族未依規定經營停車場 新北府交通局：將依法開罰
針對遭週刊揭露獲國民黨提名參選立法委員新北市第12選舉區的新北市議員廖先翔，其父前新北市議員廖正良在保育區內蓋大型違建住宅外，還占用國有地經營停車場等濫用特權情事，新北市政府交通局今（6）日發布新聞稿表示，針對該停車場未依規定申請設置及經營收費停車場，將依「停車場法」第25、37條規定處以罰鍰。對此，廖先翔回應，已派工拆除超出承租範圍的設施，也坦承未向地方政府申請停車場證的疏失，已向交通局申請送件。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府交通局表示，針對媒體報導汐止茄苳路324號旁停車場疑似有違法收費經營情事，當天即派員到現場稽查，因查有停車場稅籍登記資料，已於隔天發函負責人依規定申設及取得登記證，如逾期未提出申請或改善，將依法處3,000元罰鍰並限期15天內改正，如逾期仍未改正，最高可罰1萬5,000元並得連續裁罰；至於涉及違反土地使用相關法令規定部分，也同步轉請權責機關查處。
至於媒體報導廖先翔家族所經營的私人停車場出入口劃設黃網線，新北市政府交通局指出，一般路口及停車場出入口畫設黃網線是基於提升安全考量，不論是公共停車場或私人停車場都適用；民眾在提出申請後，會依據道路交通標誌標線號誌設置規則第173條，視現場道路環境條件及交通狀況評估改善，並呼籲經營收費停車場應依法完成申設及取得停車登記證合法經營，以免觸法受罰。