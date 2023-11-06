大學住宿生注意！26萬人每月最高領1500元補助 實施時間曝
立法院教育委員會今（6）日會議審查中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，教育部高教司長朱俊彰於答詢時表示，除在外租屋的公私立大學生外，明（2024）年起，大學宿舍住宿生也可以領取補助，初步規劃每月提供1200至1500元，相關規劃近日會提交給行政院，預計最快明年2月下學期上路，將有26萬大學生受惠。
記者林志怡／台北報導
立委吳思瑤、范雲和陳培瑜今於會議中提案，今年7月起將實施租金補貼2.0擴大措施，申請年齡也將降為18歲以上，希望教育部也能協助此年齡層的學生族群申領，另大學宿舍內住宿生也應提供適度得租金補貼。
對此朱俊彰說明，為配合中央相關租金補助措施，今年7月起，每月補貼大學生在外租屋補助2400元至3600元，也將與內政部研商、運用住宅基金，協助大學宿舍住宿學生取得每月定額補助，初步規劃1200元至1500元，實際金額有待細算，但一定低於校外租金補貼。
朱俊彰指出，相關宿舍補助方案將適用所有公私立大學住宿生，粗估將有26萬人受惠，並採取實支實付，不會有溢領情況，也將針對弱勢生提供1.4倍的加碼補助，預估每年經費將增加20至30億元。