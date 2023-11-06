唐禹哲拿林志穎戒指求婚！被疑「趕鴨子上架」 他澄清：沒被強迫
39歲偶像劇男神唐禹哲昨（5）日在大陸錄製《披荊斬棘的哥哥3》總決賽時，在眾多哥哥的簇擁下，向年紀小13歲、交往多年的女友蘇小軒求婚成功，現場觀眾親眼見證這幸福的一刻，他事後發微博證實「很感謝能在我39歲的這一年，擁有了對的人」，獲得眾人祝福，卻因為拿著林志穎的戒指上場，被認為過程匆促，彷彿被「趕鴨子上架」，唐禹哲趕緊再度發文澄清沒有被強迫，求婚是人生規劃的一部分，不願喜事染上爭議。
記者江芷稜／綜合報導
唐禹哲2019年被拍到跟和泰集團董事千金蘇小軒同框，戀情因而曝光，直到近年才慢慢鬆口認愛，透露兩人在朋友婚禮上認識的，被女方樂觀開朗個性吸引，儘管年紀相差頗大，但溝通沒有代溝，彼此都對時尚很有興趣，交往後自己也變得活潑許多。
對戀情向來低調的他，無預警公開求婚，讓人感到訝異，網友質疑拿林志穎的戒指求婚，過程相當倉促，似乎有被強迫的意味，婚事引起網友爭議，他趕緊發文鄭重表示，規劃求婚很久，是原本現階段就想做的事，一直找不到好時機，平時曾向哥哥們吐露煩惱，大家都記在心裡，才會在舞台上幫忙促成好事，讓他內心相當感激。
他強調，自己沒有被強迫求婚，只是當時忙著舞台，全部的心思都在表演上面，事發當下太過於緊張加上腦子當機，不知道該做什麼、說什麼，自嘲「我一直都是一個容易緊張，不擅言詞，也不太會表達自己的人，當下的狀況，直到反應過來之後，才發現太多太多的話想表達，卻不知道該從哪說起，表現得很笨拙。也沒想到自己現場的反應會給哥哥們造成這些誤解。也請大家別再誤會，我很開心！」有機會在如此難忘的盛大場合求婚，心中只有感謝。