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台灣大賽／味全龍得點圈打擊率0！數據角度看林智勝將成打線關鍵

▲台灣大賽得點圈打擊率高達5成，將有很大機率在G3排在味全龍先發打線中。（龍隊提供）
▲台灣大賽得點圈打擊率高達5成，將有很大機率在G3排在味全龍先發打線中。（龍隊提供）

記者張志宇/綜合報導

中華職棒34年台灣大賽G1、G2打完，味全龍與樂天桃猿各拿下1勝1敗戰成平手，且雙方兩場都鏖戰至延長賽，G1由味全龍在延長賽14局靠著劉基鴻再見轟取勝，G2則是樂天桃猿在11局靠著梁家榮適時安打帶起4分大局奪勝，其中味全龍打擊群在得點圈時貧打，便是陷入苦戰的主因，此外林智勝在台灣大賽得點圈打擊率高達5成，將有很大機率在G3排在味全龍先發打線中。

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G1、G2打完味全龍在得點圈打擊率為0．兩戰合計17打數沒有敲出安打，更被三振高達7次，葉君璋主帥賽後訪問就直言，「選手經驗較不足、不夠冷靜」，至於在G3恐會在打線做出調整，恐怕會將老經驗的林智勝拉上先發。

林智勝在台灣大賽得點圈打擊率高達0.528，其中跑者在三壘時與打者在一、三壘時，林智勝的打擊率高達恐怖的百分百，在滿壘時也有高達0.333的打擊率，若龍隊想要解決得點圈送不回跑者的窘境，勢必要將林智勝拉上先發。

林智勝生涯在台灣大賽共47場出賽，敲出66安包括14發全壘打，打擊率為0.363，更貢獻多達40分打點，可說是平均一場比賽就能貢獻1分打點，相信若是林智勝提上先發打線，將有機會舒緩龍隊貧打的問題。

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