新社花海國際花毯節 看清交通資訊再出發

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因新社區道路條件限制，既有停車空間難以因應短期間大量遊客湧入需求，勢必易造成交通壅塞，東勢分局協同支援警力於新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口(水塔)、中興嶺圓環、興社街一段與國校巷口、興社街一段225巷口等37處，視車流多寡彈性部署1-2名警力及1-2名義交執勤交通崗，維持交通順暢。
另外，主辦單位也規劃了花海展區的管制措施：
ㄧ、行人徒步區：興義街及協興街花海園區內是「行人徒步區」。
二、單行管制：從東山街與興中街起，向南至興中街與協中街口，都是單向管制。以及協興街與興中街起，至協興街與苗圃橋（花海徒步區入口）止，都是單向管制。
三、接駁車專用車道： 從東山街與興中街起，直行至興中與華豐街口，左轉華豐街，直行至協興與華豐街口，即可右轉進入接駁車總站搭乘接駁車。這一段路都是接駁車專用車道。此外，東勢分局也在東興派出所設置「交通流量管制中心」，即時監看人（車）潮最新狀況，以有效機動調度警民力加強交通疏導，使花海周邊車流順暢。另於展區聯合服務中心配有警力輪值駐守，宣導遊客各項預防犯罪措施並即時提供便民服務，提升為民服務的效能，增進警民關係。
活動期間平日除原有之豐原線、太原線及捷運松竹接駁路線外，假日再增加東勢線及會場環線，總共規劃5條免費接駁路線、12處區內及區外停車場，提供汽車2,362格、機車1,773格停車空間，讓民眾便利停車後輕鬆轉乘接駁車直達會場！各接駁線分別從豐原轉運中心、太原（祥和）停車場、捷運松竹站，假日加開東勢河濱公園及會場環線接駁車，配合活動時間，除了會場環線是巡迴接駁車，發車時間為09：00-17：00外；其他接駁站前往花海展區的發車時間為08：00-14：30，由花海展區回程發車時間為10：00-17：00，平日約20-30分1班、假日約15-20分1班，活動期間坐滿即開車，減少民眾的候車時間。
活動會場展區主要停車場第一、第二、滯洪池旁、華豐街路側；另於新社區內、外規劃平假日提供豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場、太原(祥和)停車場，假日再提供中興嶺營區停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園，總計8處外圍停車場，每個停車場旁皆配合設置接駁站，提供免費接駁服務。