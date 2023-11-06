警：機車事故大執法　議員：柿子挑軟的吃

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陳俞融指出，台中機車成長 112年1-9月六都第一，機車成為普遍且重要的交通工具，警局竟在今年8-10月規劃針對機車的「防制機車事故精實大執法」，且多取締未依規定兩段式左轉，她質疑，警察局明明沒有科學依據證明未依兩段式左轉會增加事故，卻還是針對在道路上偏弱勢的機車使用者，難道只是為了增加罰單業績？
陳俞融提到，台中市警察局今年8月中起，規劃為期2個月的「防制機車事故精實大執法」專案勤務，取締2萬5022件，其中機車未依規定兩段式左轉違規取締1萬4500件最多，機車闖紅燈的違規行為也高達8921件，汽機車不停讓行人的違規行為有932件。
陳俞融說，中市機車交通死傷人數111年就有47,338人，而今年1-8月更是達到50,010人，但警察局卻只會針對機車族直行專案取締，她要求警局執法方向應該要更細緻，應確定哪些才是造成機車交通事故的主因，而不是柿子挑軟的吃，針對弱勢機車族開罰。
陳俞融提醒，警察局應教導民眾正確左轉，而不是全面禁止機車行駛內車道及路口直接左轉，從台南市近期試辦的直接左轉即可知道，機車左轉產生的事故主要有於路口未禮讓導致與對向直行車輛碰撞，及直接從外側左轉與同向直行車輛碰撞等2種型態，取消兩段式左轉，並不是要機車可以隨意從外側車道左轉，而是加強宣導左轉彎時應注意對向來車，以及左轉彎時應先變換至內側車道靠左行駛等機車安全左轉行為。
警察局長李文章表示，三車道以上則需要兩段式左轉。
陳俞融也說，很多時候台中市同一路段不同路口針對機車兩段式左轉要求竟都不同，她舉例，如學士路上在五義街口、英才路口、育德路口三個路口，學士路都是兩個車道，就產生上個路口需要兩段式左轉，但下個路口卻不用兩段式左轉的奇怪情形，常常造成機車騎士對於能否直接左轉無所適從，甚至因此吃上罰單，十分不合理，所以警方與其一味取締未依規定兩段式左轉，不如推動正確道路設計，才是有效降低事故的方法。