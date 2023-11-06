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新北基層鄰長業務繁多無薪水　卓冠廷爭取比照四都調升至2000元

▲針對新北基層鄰長業務繁多無薪水，新北市議員卓冠廷在議會市政總質詢上爭取基層鄰長比照四都調升至2000元。（圖 ／新北市議員卓冠廷提供）
▲針對新北基層鄰長業務繁多無薪水，新北市議員卓冠廷在議會市政總質詢上爭取基層鄰長比照四都調升至2000元。（圖 ／新北市議員卓冠廷提供）

記者吳嘉億／新北報導

新北市議會今（6）日市政總質詢同樣由民進黨團進行質詢，民進黨團幹事長、新北市議員卓冠廷針對新北市基層人員待遇低落問題提出質詢，以新北市2萬2千多名鄰長的交通補助費是「六都倒數」，爭取新北市鄰長的交通補助費，從每月1500元多加500到2000元，讓鄰長能夠做得更好、更多。

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卓冠廷表示，依據《新北市里鄰長工作要點》，從區政、戶政、環境維護、傳染病防治、脆弱家庭及弱勢、獨居老人關懷，全部都屬於鄰長要協助里長工作的範圍，但鄰長是無給職，除了每年的健保費、活動費3840元以外，就僅有每個月300元報紙費、1500元交通補助費。

卓冠廷說到，放眼六都，台北市鄰長交通補助費2000元行之有年，高雄、台中也為2000元，桃園則是含報紙費每個月有2500元協助工作費，可說是最優，唯一沒有交通補助台南，因為疫情期間突顯了鄰長的重要性，今年也把工作慰問金提高了1000元。

卓冠廷表示，如果計算全市2萬2000多名鄰長每人每月增加500元，預算約會多增加1億3400多萬，但放眼新北明年度史上新高的2千億預算，優先照顧基層將社會安全網建置好並不困難。

新北市政府民政局長林耀長則是回應，主要問題在於在財源，會有社福資源排擠問題，允諾會在一個月內提出完整研議評估報告。

▲針對新北基層鄰長業務繁多無薪水，新北市政府民政局長林耀長允諾會在一個月內提出完整研議評估報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.16）
▲針對新北基層鄰長業務繁多無薪水，新北市政府民政局長林耀長允諾會在一個月內提出完整研議評估報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.16）

 

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