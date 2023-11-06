新北基層鄰長業務繁多無薪水 卓冠廷爭取比照四都調升至2000元
新北市議會今（6）日市政總質詢同樣由民進黨團進行質詢，民進黨團幹事長、新北市議員卓冠廷針對新北市基層人員待遇低落問題提出質詢，以新北市2萬2千多名鄰長的交通補助費是「六都倒數」，爭取新北市鄰長的交通補助費，從每月1500元多加500到2000元，讓鄰長能夠做得更好、更多。
記者吳嘉億／新北報導
卓冠廷表示，依據《新北市里鄰長工作要點》，從區政、戶政、環境維護、傳染病防治、脆弱家庭及弱勢、獨居老人關懷，全部都屬於鄰長要協助里長工作的範圍，但鄰長是無給職，除了每年的健保費、活動費3840元以外，就僅有每個月300元報紙費、1500元交通補助費。
卓冠廷說到，放眼六都，台北市鄰長交通補助費2000元行之有年，高雄、台中也為2000元，桃園則是含報紙費每個月有2500元協助工作費，可說是最優，唯一沒有交通補助台南，因為疫情期間突顯了鄰長的重要性，今年也把工作慰問金提高了1000元。
卓冠廷表示，如果計算全市2萬2000多名鄰長每人每月增加500元，預算約會多增加1億3400多萬，但放眼新北明年度史上新高的2千億預算，優先照顧基層將社會安全網建置好並不困難。
新北市政府民政局長林耀長則是回應，主要問題在於在財源，會有社福資源排擠問題，允諾會在一個月內提出完整研議評估報告。