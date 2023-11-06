台鐵升資考「停駛近百班車」　產工點名王國材、杜微道歉

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為降低對客運服務衝擊，台鐵今停駛非尖峰時段之西部幹線、東部幹線區間車、區間快車及集集線區間車等共63列次及截短行駛區間車共13列次；11月7日停駛集集線區間車共23列次。另因應集集線於112年11月6日及7日全線停駛，於二水站至車埕站間將啟動公路客運接駁轉乘服務。
台鐵產業工會公布109年至111年離職人數，運務200人、工務152人、機務297人、電務138人、其他207人，總計994人。另112年各職缺缺額包含運務段740人、車班44人、機務433人、機廠560人、電力股89人、電務段99人、工務段810人，總計2775人，產工認為，台鐵說補2818人根本不夠。
產工表示，本次停駛狀況並非突發，考試院舉辦考試是有計畫執行，不應問責於員工，在尚未面對公司化離退衝擊就出現停駛，更凸顯交通部與台鐵局「調度」與「人力」兩大問題，導致僅是舉辦考試就造成機關停擺、影響交通，造成員工與民眾都受害。
產工認為，人力問題肇因於台鐵長期疏於對預備人力規劃，在缺乏預備（臨時編制）人力下，難以面對任何天災、戰爭事變等突發狀況，作為國家基礎設施，不論在民生或是國安考量下，交通部與台鐵局都缺乏長遠規劃，「王國材還有臉說影響最小」，產工批評，根本不該出現「因為員工考試讓民眾權益受損」的兩難困境，甚至可預期有許多站務員，這兩天恐因此在第一線被民眾責難，王國材須負最大責任。
面對未來轉型為台鐵公司前發生這樣荒謬的停駛事件，產工強調，這又一次讓民眾對台鐵失望，更讓員工難以對公司抱以期待，明年（113（1月可預期將有員工離退潮衝擊下，交通部與台鐵局應嚴肅面對本次停駛事件。
產工呼籲，王國材應對本次停駛事件對旅客與員工道歉，要求台鐵局提出含預備人力之人力補充計畫，另杜微，應對本次停駛事件對旅客與員工道歉，並提出具體營運安全、員工待遇提升規劃，讓旅客看得見改善，員工看得見未來。
產工秘書長朱智宇接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，還沒公司化迎來離退潮前，因為考試就造成停擺，代表台鐵根本沒有把日常運作人力補上，台鐵公司化除了軟硬體提升，人力也會是種關鍵，但目前看不到台鐵有提出任何方式留人，建議台鐵應先補滿編制人力。
台鐵先前宣布發放2000元留才津貼，朱智宇直言，「對員工來講根本吸引力不高」，若想要留住員工，核心是待遇要提升，或是可提升津貼，台鐵在交通事業下，與其他公司化單位如郵政、港務相比，薪資差距可以到1萬，且台鐵低薪、輪班、工作環境差、運輸量大、工作疲累，接下來公司化人更少，工作會更累，平均至少要提高1萬，才會讓員工比較願意留下。