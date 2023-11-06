揭民進黨45分鐘護航50億SRF電廠進觀音　國民黨籲暫停此開發案

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桃園市立委參選人涂權吉指出，3家SRF電廠竟然在地方毫不知情的情況下已經動工興建，經了解發現這三家SRF電廠早於107年起就多次函詢桃園經發局是否能入園，但經發局都以專業的立場拒絕，直到109年12月16日，王美花邀請鄭文燦，希望桃園市府以專案通過這三家SRF廠入園，火速在一個禮拜後又邀請了這三家廠商，讓經濟部以推薦方式讓桃園市府同意他們入園，事情爆發後，民眾發起非常多的抗爭，現在也開始發動連署，希望拒絕他們到觀音來。
涂權吉指出，目前觀音大潭電廠的焚化爐生質能中心，一天燒600噸垃圾，空汙就很嚴重，觀音人就已經受不了，若這三家再進場，一天就可以燃燒1500噸的廢棄物，將隊觀音造成更大的影響，而且他們說設這個是要解決桃園市60%的垃圾，其餘再燃燒其他廢棄物，但是根據桃園市環保局的說法，桃園市目前的廢棄物，光靠自己的焚化爐就可以處理，根本不需要再增設這三家SRF電廠。甚至他還有但書，若沒有桃園市垃圾可燒，還可以燒外縣市的垃圾，以後等於全台灣的廢棄物通通都要送到觀音來燃燒，對觀音人、桃園人情何以堪？希望始作俑者即王美花與鄭文燦能重視桃園市民的健康與觀音鄉親的權益，觀音人要建設不要空污。
凌濤指出，這麼誇張的闖關方式，是不是就跟去年鄭文燦涉入「88會館」郭哲敏在八德農地的炒地案，僅經一場會議，就移動捷運「GE01」站址的情形一樣？他揭露關鍵的會議資料，指出2020年12月16日下午4時15分開會、下午5點整散會，整整45分鐘的會，就讓三家SRF電廠闖關，金額高達50億，當時主持會議的就是王美花，參與者則包括鄭文燦，45分鐘就決定50億的案子，質疑「其中有沒有弊端？」
凌濤指出，整場會議紀錄有四大疑點，完全不符合常態，大開巧門，而且採專案核准來闖關。第一，原本經濟部工業局強勢主導，提了3個方案，可是前面2個方案根本就是打假球的，因自知根本無法修改桃園科技園區的《土管要點》，就鑽專案核定標準模糊不清的法規縫隙。第二，而行政院環保署看到方案三，馬上說明這不受《土管要點》中汽電共生熱效率須達52%以上的限制，根本就沒把法規看在眼裡。
凌濤續指，第三，明明109年4月才修訂規定要求桃園科技園區的汽電共生產業應以天然氣為主，SRF根本就不是天然氣，這條法規是不是根本就形同虛設？為護航SRF電廠就藐視這個法規？第四，明明《土管要點》已明確規定要天然氣廠商才能入園，經濟部卻故意採用第十目的「其他經工業主管機關核准之科技工業及相關配合服務設施」，採專案矇混過關。
凌濤認為，45分鐘通過50億的專案核准，會議紀錄竟然馬上寫要邀請三家廠商專案報告，質疑「其中有沒有弊端？其中有無人謀不臧？是否應移送檢調調查？」