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2023立冬將至！「6大禁忌」搶先看　專家曝「3星座」身體恐出狀況

▲2023年將在11月8日凌晨迎來節氣「立冬」，也意味這冬天即將正式降臨。（示意圖／Pexels）
▲2023年將在11月8日凌晨迎來節氣「立冬」，也意味這冬天即將正式降臨。（示意圖／Pexels）

記者潘毅／綜合報導

2023年的「立冬」將在11月8日凌晨到來，這也意味這冬天正式降臨。對此，命理專家小孟老師也點出「立冬」當天的相關禁忌與注意事項，同時點名，有「3星座」立冬要特別注意身體狀況。

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❗11/8迎立冬！「6大禁忌」快看

一、立冬不宜過早外出
立冬天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。

二、立冬不宜飲用大量熱水
立冬為極寒日，飲用熱水過熱容易身體磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，易導致身體不適。

三、忌洗熱水澡過久
立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，會導致皮膚乾，騷癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完，一些孩童洗完容易打冷顫，不小心就會冷到產生筋骨較濕寒，容易骨頭酸痛。

四、忌運勢動激烈
立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。

五、「3星座」好發身體疾病
巨蟹座、狮子座、處女座要格外小心，因為你們是夏天的星座，立冬後有隱疾或者舊疾的人，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶來調養身體。

六、立冬後最好早睡早起
俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

▲外科醫師鍾雲霓表示，肛門「千萬別用這四樣清洗」，若感覺肛門刺癢痛時，很可能是「洗得太乾淨」。（示意圖／取自pixabay）
▲命理專家小孟老師也點出「立冬」當天的相關禁忌與注意事項，當天忌洗熱水澡過久。（示意圖／取自pixabay）
而針對立冬的傳統習俗，小孟老師也表示，立冬一般俗稱要補冬，古人認為立冬寒氣重身體容易不適因此要補冬，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。而在立冬當天，也可可拜祖先感謝祖先一年幫忙，拜完後可以吃湯圓，代表家家團圓。

此外在古時候的立冬，也曾流行過吃餃子、甘蔗、生蔥等食物，在立冬吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，因此「交」替就成為「餃」，故用餃替吃餃子就代表節日交替；有些人則擔心喝補氣湯與食物會上火，因此就有人開始以吃甘蔗來替代進補，然而冬天也是一年最後節氣，選在立冬吃甘蔗也有倒吃甘蔗的意謂。至於吃生蔥，則能讓身體散發體汗，使體的陰氣能隨著汗液排出，如此一來氣血循環就通了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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