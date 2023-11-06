不只雞蛋！蚵仔也有進口混國產危機 水試所關鍵技術抓假
蚵仔（牡蠣）是台灣重要的水產品，但近年進口量增加，2022年進口量已達5217公噸，其中不乏來自越南、與台灣蚵同屬「葡萄牙牡蠣」者，外形相似但價格較為便宜，存在混充疑慮，農業部水試所今公布最新檢驗技術，透過可食組織累積的生長及棲息環境元素區分台灣與台南蚵仔，將投入行政稽查使用。
記者林志怡／台北報導
農業部水產試驗所研究員兼組長蔡慧君說明，台灣在2022年的牡蠣產量達到一年1萬6700噸、產值達一年38.9億元，生產縣市以嘉義（8194噸）、雲林（4000噸）等最多，但國產蚵近10年產量呈現下滑趨勢、進口蚵則有逐年增加情況，2022年的年進口量已達5217公噸，以越南為最大進口國。
然而，多數的越南牡蠣與台灣蚵同屬「葡萄牙牡蠣」，不僅外型相似難以分辨，同時具較低的售價，造成混充疑慮。水試所指出，雖牡蠣在生長過程中不會移動，但其可食組織會持續累積棲息環境中的各種元素，利用這樣的特性，即可反映牡蠣產地來源環境，而作為產地鑑別之重要依據。
水試所表示，經過比對台灣蚵與越南蚵的差異，先以DNA鑑定技術確認為葡萄牙牡蠣後，再利用感應耦合電漿質譜儀(ICP-MS)技術分析不同產地來源牡蠣之14種元素含量，對國產與境外牡蠣之辨識率達97.3%。
水試所指出，「牡蠣多重元素檢驗方法」和「牡蠣物種之鑑別檢驗方法」已於112年11月3日經食藥署審議公開為建議檢驗方法，未來配合行政單位的稽查，正確揭露產品產地資訊，除了可保障臺灣蚵農權利，更可實際維護消費者「知的權益」。