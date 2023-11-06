台鐵公司化估「不到1300人」離退　祭6措施補人力：移緩濟急

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目前台鐵局現有員工數為16326人，台鐵表示，公司成立6個月內，原台鐵局員工依法可申請優惠退離，經統計截至112年10月31日止，台鐵員工申請113年1月至6月退離人數為978人。上開退離人數中，包括行車關鍵人力374人（含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等）；其它人力604人（含站務人員、行政人員）。台鐵局寛估，113年1月至6月總申請優退離人數將不超過1300人；台鐵局正全力慰留提出退休的員工，留任台鐵公司。
另為因應改制公司後人力調整及運用，台鐵強調，已積極研擬各項人力遴補及調整措施，包括：
一、加速今年(112)鐵路特考933名錄取人員報到及訓練，以即時投入113年春節疏運。
二、移緩濟急，調整93個職缺，供運務今年考取的正備取營運人員立即報到投入現場工作。
三、機務、工務及電務等單位，於112年年底前將再招考補充營運人員，加強現場人力。
四、預計113年1月視工作需求再招募進用部分工時人力約180人，填補新進從業人員報到前之現場響導、行包、站務等工作。
五、預為因應員工申請優惠退離，自112年下半年起已陸續加開運輸員班(值班站長班、乘務人員班)、司機員班、調度員班、運轉員班、車輛檢查員班、路線實務班、軌道管理班、維修工程車指揮員班、維修工程車司機員班、號誌維修基礎班等訓練班別，培訓預備人力，優先填補退離人員。另調整現職人員，優先補充行車、運轉、調度及維修等關鍵人力。
六、提早辦理台鐵公司從業人員甄試試務工作採購案，明年1月公司成立即加速辦理公司從業人員甄選遴補作業。