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温昇豪《鬥陣大廟埕》被鋼筋劃傷！緊急送醫縫針止血　畫面超敬業

▲温昇豪日前參與節目《鬥陣大廟埕》的錄製時，不慎遭到鋼筋劃傷血流不止，緊急送醫縫針後，溫昇豪強忍疼痛完成任務。（圖／民視提供）
▲温昇豪日前參與節目《鬥陣大廟埕》的錄製時，不慎遭到鋼筋劃傷血流不止，緊急送醫縫針後，溫昇豪強忍疼痛完成任務。（圖／民視提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

男星温昇豪、劉冠廷日前參與節目《鬥陣大廟埕》錄製，兩人一同來到高雄六龜體驗傳統藝術陣頭文化「什家將」，但在錄影前，温昇豪不小心被一旁的鋼筋劃傷血流不止，趕緊送去醫院縫針處理，即便如此，温昇豪仍敬業地完成工作，讓劉冠廷讚嘆不已。

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温昇豪表示，「其實家將動作好像不複雜，可是其中有很多小技巧你必須要做到，那個樣子才會像，不然動作會不夠俐落。」劉冠廷也說：「這些家將的動作，沒有仔細看，你會覺得很簡單，可是其實際跳起來，還有很多技巧跟細節，真的沒有這麼簡單。」

▲《鬥陣大廟埕1106（圖／民視提供）
▲温昇豪（左）與劉冠廷從零開始學習，吃盡苦頭。（圖／民視提供）
然而，現場每一位老師都是苦練多年的專業家將，但温昇豪、劉冠廷只有短短的三天時間，要從零學起到整個表演的成果驗收，結果外景錄影才剛開始，就讓他們兩個人倍感壓力，温昇豪的腳更是不小心被鋼筋劃傷，「沒注意到石椅上面的鋼筋，腳被劃到回去飯店才發現血流不止，才發現不妙趕快急診縫針。」

為了不耽誤錄影，温昇豪選擇繼續工作，他說，受傷在旁邊休息時，看著劉冠廷一次、二次跳到第七次時已經有模有樣，讓他覺得很感動，也特別為傳統藝陣文化發聲，「這不是不良少年在跳的，千萬不要有這樣的偏見。」劉冠廷更說，傳統藝陣是台灣獨特的在地文化，要好好保存，一起要發揚給全世界看到。

▲《鬥陣大廟埕1106（圖／民視提供）
▲劉冠廷（左）認為，這是台灣的在地文化，希望發揚到全世界。（圖／民視提供）

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