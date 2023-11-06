蘿莉塔被嗆「長得不OK」！反擊男星難笑又愛遲到　錄到一半起衝突

唐禹哲閃婚效應！言承旭瘋狂被催婚　彭于晏成擋箭牌喊話：慢慢來

▲言承旭因為原生家庭帶來傷痛，媽媽稱自己是被不要的孩子，導致他對婚姻有所畏懼，但內心非常想成家生子。（圖／翻攝自言承旭微博）
▲言承旭因為原生家庭帶來傷痛，媽媽稱自己是被不要的孩子，導致他對婚姻有所畏懼，但內心非常想成家生子。（圖／翻攝自言承旭微博）

記者江芷稜／綜合報導

39歲偶像劇男神唐禹哲昨（5）日求婚成功，宣布和年紀小13歲的女友蘇小軒，即將邁入人生下一階段，娛樂圈大齡男星拉警報，包括46歲的言承旭、41歲的彭于晏、40歲的陳柏霖、吳慷仁和42歲的汪東城等人都被粉絲催婚。不過，出身單親家庭的言承旭，雖然屢次在綜藝節目上吐露想成婚生子，卻因為小時候父母離異的陰影，至今始終沒跨出那一步，曾經交往的女神林志玲、名模張熙恩等人都另嫁他人，過著幸福的家庭生活。

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▲彭于晏與愛犬曾一起拍時尚雜誌。（圖／翻攝自彭于晏Instagram）
▲彭于晏稱家裡還有姊姊頂著，所以不會著急結婚。（圖／翻攝自彭于晏Instagram）
曾想30、35歲結婚的彭于晏，因為工作滿檔，預設目標不斷延期，過往關係要好的胡歌，曾說「只要彭于晏不急，我也不急」，把彼此當擋箭牌，沒想到胡歌今年閃婚，讓彭于晏成了網友催婚目標，他只好透過工作室表態，認為「成功與幸福的標準見仁見智，視每個人的測量是什麼」，還加了一句「不急啊，我們慢慢來」，畢竟家裡還有2個姐姐，母親並不著急催婚。

▲汪東城（右）和媽媽感情好。（圖 ／汪東城微博）
▲汪東城（右）太沉迷於收集公仔，對婚姻不著急，讓媽媽一度不滿。（圖 ／汪東城微博）
單身多年的汪東城，近年在大陸發展演藝事業，手上還經營多家餐廳等副業，他的感情生活成謎，卻對二次元動漫文化極度著迷，經常曬出動漫、Cosplay影片、照片，甚至買房給數量驚人的珍藏公仔們住。整日跟玩偶、模型相處，這讓急於抱孫子的汪媽媽無法接受，曾不滿地說：「公仔是能幫你生小孩嗎！」汪東城卻不著急，他希望能慢慢找到志趣相投的另一半，未來一起開箱、組公仔。

▲邵雨薇（左）慶祝34歲生日，和男友吳慷仁大方曬出合影，笑稱幸福感很強烈。（圖／翻攝自邵雨薇FB）
▲吳慷仁（右）和邵雨薇交往穩定，被認為是下一對步上紅毯的明星情侶檔。（圖／翻攝自邵雨薇FB）
吳慷仁和陳柏霖雖然都有交往對象，被問到感情問題卻很從容，吳慷仁與邵雨薇穩定交往，大方公開曬恩愛，連新房都買好了，不過他認為演藝事業要再加把勁努力，有更穩定的經濟基礎再考慮結婚，一步一腳印成家立業。偶像包袱頗重的陳柏霖，與年紀小7歲的庭萱低調交往逾10年，早見過女方家長，一起出門卻包緊緊、不敢太靠近，要邁向婚姻之路恐怕比較難。

▲陳柏霖替林辰唏新書《我們都有體驗自由的能力－一個女演員的愛與生命告解》發表會站台。（圖／記者陳明中攝影）
▲陳柏霖雖有穩定交往的對象，卻從未鬆口承認戀情。（圖／記者陳明中攝影）

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