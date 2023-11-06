CJ McCollum因氣胸「無限期休賽」！醫：最長恐需6個月才能回歸
NBA 紐奧良鵜鶘隊今（6）日宣布，球隊明星後衛 CJ McCollum 進行X光檢查後，被診斷出右肺出現氣胸的情況，確定將無限期休戰，這是 CJ McCollum 生涯第二次出現因氣胸休賽的情況，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，通常出現氣胸後，會建議患者6個月內都不要進行激烈運動，若球員真的要提早趕回賽場，大概也需4週左右時間，且一有過喘或胸部疼痛，就要立刻下場照X光。
記者張志浩／綜合報導
蘇一峰指出，絕大部份的氣胸都是「自發性」的，常見於高大、纖瘦體型的年輕男性身上，由於身高較高，其肺部會被拉成「長筒型」，因此呼吸過程中承受的壓力會比較大，進而導致肺泡出現破裂，且有氣胸病史的人，很容易會有第2次、第3次的氣胸發作，尤其發生過2次的人，未來第3次復發的機率高達70％至80％。
蘇一峰表示，氣胸後要多久時間復原，需先考慮病人是否有「大肺泡」的出現，若有的話整體時間就會拉得更長，甚至考慮用外科手術直接切除，避免後續更容易復發；而若是一般性的氣胸，醫師通常也會建議半年內都要避免進行劇烈運動，此外，搭飛機、潛水等，會導致氣壓變化的活動，也要特別避免。
蘇一峰強調，若患者真的需要運動也並非不允許，但一定要時刻觀察自身狀態，當胸部出現撕裂感的疼痛、呼吸過喘時就應該立刻休息，並至醫院照 X 光追蹤狀態，若本身為運動員，或時常需要進行激烈活動的族群擔心氣胸對生活造成影響，就可以考慮選擇開刀介入治療，以絕後患。