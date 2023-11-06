中市老舊監視器　議員：汰舊換新緩慢

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吳佩芸表示，截至去年底，中市警察局建置錄影監視鏡頭總共有3萬2036支，但是當中超過10年的就有1萬4520台，佔比高達45%將近半數。如果以一組55萬計算，按照明年度預算，總共需要78年才能全數汰舊換新，這樣的速度實在太慢，擔心市民的安全防護受到影響。
吳佩芸說，過去的監視器多為類比訊號，解析度較差，反觀新的監視器都已採用數位訊號，解析度較佳，對於辦案辨識的效果更好。購買辨識度足夠的監視器，比起放很多組卻很難用，才能夠減輕基層員警負擔、保障民眾的治安及交通。警察局針對這個情形有何檢討作為？
吳佩芸進一步指出，當然不可能一夕之間編足預算全部汰換，但他發現，就算只看「維修保養費」，10年以上老舊監視器數量最多（1493台）的第四分局（轄區為南屯），維修保養費只排各分局第四名，還不如第八名的霧峰分局（1040台）。吳佩芸說，各分局在提報需求時，一定也有掌握到自己設備老舊的情形，那為何警察局在分配預算時會有如此比例不均、不合理的狀況，也應該要納入檢討。
台中市警察局長李文章說，去年警局也發現逾10年以上監視器數量過多的問題，因此編列了六千六百多萬的汰舊換新經費，這樣的速度確實不太夠，警察局已經在檢討。