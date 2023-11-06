▲每天一杯檸檬水可提昇免疫力　但如果身體有這些症狀喝下去恐加速惡化

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檸檬水的維他命C：提升免疫力的天然選擇檸檬是維他命C的絕佳來源，這對於提升整體免疫力特別重要，尤其是在感冒和流感高發季節。檸檬還能為水增加微量礦物質，這在寒冷的月份能增強我們的水合狀態。然而，專家提醒，過量飲用檸檬水可能會因其酸性而侵蝕牙齒琺瑯質，導致敏感問題。
保持水分：檸檬水的另一大好處專家表示，你可能沒有攝取足夠的水分。增加水的攝入量時，加入一點檸檬汁不僅能增加風味，還能提供額外的好處。檸檬水是促進適當水合的好方法，檸檬增加了水的風味，這可以使其成為含糖飲料的一個愉悅替代品。對於喜歡甜味的人，可以考慮加入一些甜葉菊或羅漢果。
每日一檸檬水：健康建議還是過度行銷？在你開始每週購買數磅檸檬之前，請考慮以下建議。每天飲用一杯檸檬水一兩次是可以的，但如果你有像是酸逆等胃腸問題，可能會惡化或加重症狀。過量飲用檸檬水可能會損害牙齒琺瑯質。
檸檬水的風險：不可忽視的副作用專家還警告，流行於TikTok和Instagram上的將檸檬皮打碎後飲用的趨勢可能對健康不利。檸檬皮含有大量的天然植物農藥，以保護果實內部，這可能導致嚴重的炎症和腎問題，如關節疼痛。相反地，建議將檸檬皮用作空氣清新劑或清潔劑。
雖然檸檬水可能無法實現所有圍繞它的健康聲稱，但它仍然可以成為健康飲食的一部分。
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