募集獎助學金！泰國新二代來自單親家庭 賽珍珠基金會出手相助
財團法人台北市賽珍珠基金會（以下簡稱該會）長期服務經濟弱勢新住民子女及其家庭，為了讓所扶助的孩子們有足夠的資源得以安心學習，該會特別發起「2024童心協力之經濟弱勢新移民家庭新春圍爐活動」，以「同心守護童心」為號召，籌募獎助學金、技能培力等助學服務經費，希望在資源的挹注下，孩子能早日脫貧自立翻轉人生。
國際中心賴正琳／綜合報導
該會扶助的孩童小元（化名），母親來自泰國，因家暴果斷離婚後，居無定所，且活在擔心被前夫找到的不安中。直到賽珍珠基金會出現，在穩定的經濟支持下，母子處境才轉危為安，從前小元看人時總露出怯生生的眼神，也慢慢轉為會笑的眼睛。而「童心協力之經濟弱勢新移民家庭新春圍爐活動」所籌募到的助學服務經費，其中的獎助學金、學習陪伴、物資，也讓小元在生活平穩中，安心求學，還學了跆拳道，近期在校內比賽中得到季軍，現在小元的眼睛不僅會笑，還保有夢想。
賽珍珠基金會為了幫助更多像小元這樣的孩子，開始積極發展、推動各種服務方案，為孩子籌募所需經費，也和蝦皮購物率先開啟公益合作專案，設立捐款管道，期望拋磚引玉，鼓勵社會大眾加入關懷經濟弱勢新二代的公益行動，支持「2024童心協力-經濟弱勢新移民家庭新春圍爐活動」。該會盧國城董事長表示：「希望大家看見賽珍珠基金會所推動的技能培力、獎助學金等助學服務，一同加入公益行列，攜手同心守護童心」。
該會服務的家庭中有高達72.9%為新移民女性單親家庭，工作性質以勞動服務業為主，平均家庭收入未達最低生活費標準。在此經濟條件下，孩子們容易陷入生活困境，進而影響學習表現甚至未來發展目標受限。根據服務經驗，該會發現透過技能培力、獎助學金等助學服務的挹注，對孩子產生極大的重要性與必要性。