11/8迎2023立冬節氣！養生重點「早睡晚起」 飲食進補吃這些
本週三（11月8日）是節氣「立冬」，傳統習俗上，立冬象徵著冬季的開始，扶原中醫診所提醒，冬季是「陰盛陽衰」的季節，此時人體陽氣會潛伏於體內，養生保健就顯得更為重要。立冬時的養生重點在於睡眠，足夠的睡眠才有利於身體陽氣的生長，飲食進補上，朋友聚會時可適時吃薑母鴨、羊肉爐，但必須適量，否則會補到肝火過旺，豆腐、白蘿蔔、馬鈴薯、大白菜、菠菜會是更佳的選擇。
記者張志浩／綜合報導
扶原中醫診所指出，立冬後天氣越來越冷，卻是人體溫養五臟的最佳時刻，應注意顧護陽氣、養精蓄銳、早睡晚起。早睡可以顧護陽氣，晚起可以養陰守精，但晚起並非睡到中午的意思，而是要有足夠的睡眠，才有利於身體陽氣的生長。建議民眾盡可能在子時（晚上11點到凌晨1點）入睡，讓身體有夠時間修復，長輩也要避免起得太早，多睡一下，讓身體適應外界氣溫，才不容易出現心血管疾病。
此外，冬季運動仍不可少，雖然晨起氣溫較低，但適量的運動可增強身體抵抗力來抵擋細菌病毒的侵襲。冬天寒冷，人的四肢較為僵硬，運動前熱身活動很重要，肢體伸展、晨間慢跑、適量鍛練，使身體微微出汗後，再進行高強度的健身運動。
扶原中醫診所提及，立冬時，女性重在溫補氣血、男性強調滋養肝腎。台灣比較適合溫補、平補或涼補，而冬令進補中常見的麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等都是屬於燥補，其實對大多數的台灣民眾是不適合的，特別是長期疲憊、經常熬夜、作息不正常、營養不均衡以及有慢性病的患者，反而容易補到肝火過旺、血壓上升的情況，人會感到更疲倦、不舒服，這時候可以在食材加入豆腐、白蘿蔔、馬鈴薯、大白菜、菠菜等食材稍佐主食的補性、清身體的熱、除身體的燥、養冬天的肝。