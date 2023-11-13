艾瑪史東正面「一絲不掛」　《可憐的東西》獻史上最放蕩演出

金馬60／資深陸小芬對上「最年輕入圍者」　12歲林品彤加入搶影后

▲第60屆金馬獎即將登場，這次獲得「最佳女主角獎」提名的包含胡伶（左起）、林品彤、鍾雪瑩、陸小芬、余香凝，《NOWnews今日新聞》特別舉辦民調，快來為你心目中的影后投下神聖一票吧。（圖／金馬獎、CATCHPLAY、威視電影、台北双喜電影）
▲第60屆金馬獎即將登場，這次獲得「最佳女主角獎」提名的包含胡伶（左起）、林品彤、鍾雪瑩、陸小芬、余香凝，《NOWnews今日新聞》特別舉辦民調，快來為你心目中的影后投下神聖一票吧。（圖／金馬獎、CATCHPLAY、威視電影、台北双喜電影）

記者黃盈容/綜合報導

第60屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日在台北國父紀念館登場，本屆入圍「最佳女主角獎」的有胡伶《菠蘿，鳳梨》、林品彤《小曉》、鍾雪瑩《填詞撚》、陸小芬《本日公休》、余香凝《白日之下》，67歲的資深演員對上最年輕的12歲林品彤，備受討論，《NOWnews今日新聞》特地舉辦網路民調，邀請你選出心目中的「最佳女主角獎」，投票日從13日起至19日截止，投票請點這裡

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胡伶《菠蘿，鳳梨》演活苦情母　為孩升學不擇手段

中國女星胡伶在電影《菠蘿，鳳梨》中飾演對女兒高考備感壓力的苦情母親；為了許女兒一個不一樣的未來，不惜鋌而走險，送女兒去海南赴考，但意想不到的波折卻也接踵而來。胡伶2006年演出婁燁的《頤和園》，讓人留下深刻印象，這是她首度入圍金馬獎，能否成功獲獎，令人期待。

▲中國女星胡伶以電影《菠蘿，鳳梨》首次入圍金馬獎。（圖／
▲中國女星胡伶以電影《菠蘿，鳳梨》首次入圍金馬獎。（圖／金馬提供）
金馬獎史上最年輕影后入圍者　12歲林品彤《小曉》挑戰過動兒

12歲女星林品彤是金馬獎史上最年輕的影后入圍者，她在《小曉》中演出患有過動症的兒童，跟飾演母親的陳意涵互動有非常強的戲劇張力，小小年紀就展現超強演技，讓人驚豔。之前以電影《美國女孩》大放異彩的林品彤，能否寫下最年經影后紀錄，拭目以待。

▲林品彤成為金馬獎史上最年輕影后入圍者。（圖／CATCHPLAY提供）
▲林品彤成為金馬獎史上最年輕影后入圍者。（圖／CATCHPLAY提供）
香港新生代演員鍾雪瑩　詮釋擁有天賦的女高中生

28歲香港演員鍾雪瑩《填詞撚》中飾演有寫歌天賦的女高中生，被盛讚是撐起電影的靈魂人物。她去年以《殺出個黃昏》入圍香港金像獎「最佳新進演員」、「最佳女配角」2獎，今年則首度入圍金馬獎。

▲鍾雪瑩《填詞撚》中飾演有寫歌天賦的女高中生。（圖／《填詞撚》劇照）
▲鍾雪瑩（右）《填詞撚》中飾演有寫歌天賦的女高中生。（圖／《填詞撚》劇照）
金馬影后陸小芬寶刀未老　息影24年再戰金馬

67歲資深演員陸小芬，1983年憑藉《看海的日子》獲得金馬獎影后，息影24年，她復出主演電影《本日公休》中家庭理髮阿姨「阿蕊」，細膩詮釋傳統女性的堅強、勇敢，精湛演技讓她相隔30年再戰金馬影后。

▲陸小芬（左）在《本日公休》中飾演家庭理髮阿姨「阿蕊」。（圖／威視電影提供）
▲陸小芬（左）在《本日公休》中飾演家庭理髮阿姨「阿蕊」。（圖／威視電影提供）
余香凝詮釋記者首戰金馬　盼電影喚大眾關注社會議題

30歲香港演員余香凝在以記者工作為主軸，踢爆黑心療養院內幕為題材的電影《白日之下》中演出記者曉琪一角，首次入圍金馬獎女主角提名。去年與金馬獎最佳女配角插肩而過的她，今年有望成功騎金馬。

▲余香凝《白日之下》中演出記者曉琪一角。（圖／台北双喜電影提供）
▲余香凝《白日之下》中演出記者曉琪一角。（圖／台北双喜電影提供）
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