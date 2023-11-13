金馬60／資深陸小芬對上「最年輕入圍者」　12歲林品彤加入搶影后

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中國女星胡伶在電影《菠蘿，鳳梨》中飾演對女兒高考備感壓力的苦情母親；為了許女兒一個不一樣的未來，不惜鋌而走險，送女兒去海南赴考，但意想不到的波折卻也接踵而來。胡伶2006年演出婁燁的《頤和園》，讓人留下深刻印象，這是她首度入圍金馬獎，能否成功獲獎，令人期待。
金馬獎史上最年輕影后入圍者 12歲林品彤《小曉》挑戰過動兒
12歲女星林品彤是金馬獎史上最年輕的影后入圍者，她在《小曉》中演出患有過動症的兒童，跟飾演母親的陳意涵互動有非常強的戲劇張力，小小年紀就展現超強演技，讓人驚豔。之前以電影《美國女孩》大放異彩的林品彤，能否寫下最年經影后紀錄，拭目以待。
香港新生代演員鍾雪瑩 詮釋擁有天賦的女高中生
28歲香港演員鍾雪瑩《填詞撚》中飾演有寫歌天賦的女高中生，被盛讚是撐起電影的靈魂人物。她去年以《殺出個黃昏》入圍香港金像獎「最佳新進演員」、「最佳女配角」2獎，今年則首度入圍金馬獎。
金馬影后陸小芬寶刀未老 息影24年再戰金馬
67歲資深演員陸小芬，1983年憑藉《看海的日子》獲得金馬獎影后，息影24年，她復出主演電影《本日公休》中家庭理髮阿姨「阿蕊」，細膩詮釋傳統女性的堅強、勇敢，精湛演技讓她相隔30年再戰金馬影后。
余香凝詮釋記者首戰金馬 盼電影喚大眾關注社會議題
30歲香港演員余香凝在以記者工作為主軸，踢爆黑心療養院內幕為題材的電影《白日之下》中演出記者曉琪一角，首次入圍金馬獎女主角提名。去年與金馬獎最佳女配角插肩而過的她，今年有望成功騎金馬。
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