有望挑戰「31字頭」？新台幣收32.143元強升1.6角 近1個月新高
美國最新就業數據轉弱，降低市場對12月美國聯準會（Fed）再升息的預期，美元指數大跌一度失守105，亞洲主要貨兌美元則喜孜孜，日圓升破150兌1美元，韓元也升破1300價位，新台幣兌美元今（6）日也與台股同步走揚，終場收32.143元，強升1.6角，也是今年10月13日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量9.82億元。至於明日新台幣兌美元是否有望挑戰「31字頭」仍有待觀察。
記者顏真真／台北報導
根據美國公布的就業數顯示，10月失業率升至3.9%，非農就業新增15萬人，薪資成長率月增0.2%，都略低於市場，也強化美國聯準會（Fed）可能在12月會議上再次兵不動的預期，導致美元指數急跌逾1%，一度跌破105，來到104.94，後來又才又站回105之上，目前在105.02附近震盪。
在美元指數大跌之下，亞洲主要貨幣兌美元也出現大幅反彈，日圓升破150兌1美元，一度來到149.32價位，目前在149.6附近震盪，韓元也升破1300價位，一度來到1295.38兌1美元，最後收在1297.30兌1美元，離岸人民幣兌美元也升值來到7.2785附近。
至於新台幣兌美元今日也大幅升值，以32.24元、升值6.3分開出後，在亞幣主要貨幣兌美元彈升，加上台股漲逾百點及外資買超之下，新台幣進一步升破32.2元，一度衝上32.115元，強升1.88角，終場收在32.143元，勁揚1.6角。