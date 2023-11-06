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直播時遭槍殺！菲律賓電台記者命喪當場　過程全被粉絲目擊

▲菲律賓一名記者在電台進行直播節目時，突然遭闖入的槍手擊斃，過程全都放送到網路上。（圖／翻攝自臉書）
▲菲律賓一名記者在電台進行直播節目時，突然遭闖入的槍手擊斃，過程全都放送到網路上。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

菲律賓一名記者在電台進行直播節目時，突然遭闖入的槍手擊斃，過程全都放送到網路上，引起民眾震驚。該名槍手甚至搶走死者身上金項鍊後騎車逃逸，臉書聽眾無預警直擊驚悚殺害畫面。

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根據英國《衛報》，菲律賓卡蘭巴一名57歲的電台主持人朱馬隆（Juan Jumalon），藝名為「DJ強尼沃克」，在家直播時遇害。朱馬隆5日在家中搭設的直播間進行晨間直播時，槍手假意宣稱有東西要給主持人宣傳，闖入直播間後就朝他開槍，之後搶走他身上的金鏈，坐上等候在外的友人摩托車逃離現場。

由於朱馬隆正在直播，臉書聽眾全程目擊了槍殺案，事發前一刻，他曾停了一下，抬頭將視線看了鏡頭後方，接著傳出兩聲槍響，朱馬隆隨即倒臥在椅子上，背景音樂則持續播放，畫面十分驚悚。雖然救護車聞訊後趕到，但朱馬隆在送醫過程中宣告不治。由於直播畫面沒有拍到槍手的模樣，警方已從附近的監視器下手，準備調閱相關證據。

這起案件驚動了國際社會，外界沒想過記者會在直播期間遭到殺害，讓總統府非常關注。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對槍殺事件表示強烈譴責，並且下令各地警方全力將凶嫌逮捕到案。

雖然目前仍無法得知，兇手的行凶動機，但外界普遍聯想到他的記者身份。事實上，菲律賓長久被視為對記者最危險的地方，菲律賓新聞自由監督機構國家記者聯盟（ National Union of Journalists of the Philippines）表示，朱馬隆是國內自1986年至今第199個遇害身亡的記者。

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