直播時遭槍殺！菲律賓電台記者命喪當場　過程全被粉絲目擊

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由於朱馬隆正在直播，臉書聽眾全程目擊了槍殺案，事發前一刻，他曾停了一下，抬頭將視線看了鏡頭後方，接著傳出兩聲槍響，朱馬隆隨即倒臥在椅子上，背景音樂則持續播放，畫面十分驚悚。雖然救護車聞訊後趕到，但朱馬隆在送醫過程中宣告不治。由於直播畫面沒有拍到槍手的模樣，警方已從附近的監視器下手，準備調閱相關證據。
這起案件驚動了國際社會，外界沒想過記者會在直播期間遭到殺害，讓總統府非常關注。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對槍殺事件表示強烈譴責，並且下令各地警方全力將凶嫌逮捕到案。
雖然目前仍無法得知，兇手的行凶動機，但外界普遍聯想到他的記者身份。事實上，菲律賓長久被視為對記者最危險的地方，菲律賓新聞自由監督機構國家記者聯盟（ National Union of Journalists of the Philippines）表示，朱馬隆是國內自1986年至今第199個遇害身亡的記者。
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