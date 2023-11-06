半年線拿了又丟！權王尾盤軟腳、台股收漲141點 外資大買187億
美股週五（3日）全面收紅，台北股市今（6）日跳空開高，盤中一度收復半年線約16670點，終場上漲141.71點，收在16649.36點，成交值來到新台幣2706.64億元；三大法人共買進216.53億元，其中，外資大買187億元。
記者鄭妤安／台北報導
美股3日四大指數道收高，瓊工業指數終場上漲222.24點，或0.66%，收在34061.32點。標準普爾500指數上漲40.56點，或0.94%，收在4358.34點。以科技股為主的那斯達克指數上漲184.10點，或1.38%，收在13478.29點。費城半導體指數上漲86.025點，或2.55%，收在3454.566點。
亞股今日走升，台股跳空開高，盤中一度收復半年線約16670點，尾盤電子小幅回檔，大盤未能站穩16700點之上，終場上漲141.71點，收在16649.36點，成交值來到新台幣2706.64億元。
三大法人同步買超，合計買超216.53億元。其中，自營商買超13.79億元，投信買超14.86億元，外資及陸資買超187.88億元。
台股在電金傳齊揚的帶動下，延續上週反彈氣勢。晶圓代工龍頭、權值王台積電今日上漲1元至550元，漲幅0.18%，市值守穩14兆元之上，其他電子權值股堅挺，金融股部分走揚，高價股AI族群勁揚，股后信驊大漲4.19%，緯穎也漲逾4%，創意、力旺漲約2%，祥碩則收在1310元，上漲6.07%，廣達、智原漲約1至4％。